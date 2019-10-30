Старейшая женщина планеты умерла в Астрахани

В Астраханской области на 124-м году жизни ушла из жизни Танзиля Бисембеева, которая с 2016 года официально значилась в Книге рекордов России как самый пожилой ныне живущий человек в мире. Бабушка Танзиля, как ее чаще всего называли, скончалась в шесть часов утра 25 октября 2019 года в поселке Алча Астраханской области, где прожила большую часть своей жизни. Но своим главным достижением и большой гордостью долгожительница считала не годы, а троих сыновей, 10 внуков, 25 правнуков и пока еще немногочисленных праправнуков. А секретом своего долголетия считала оптимизм, трудолюбие, баню и молочные продукты.

Родилась Танзиля Бисембеева в год коронации последнего российского императора. В ее паспорте официально значилась дата рождения – 14 марта 1896 года. Женщина пережила революцию и две мировые войны, годы застоя и перестройку. После революции трудилась в колхозе, вышла замуж. Но детей с первым супругом так и не нажила - он пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.

Родилась бабушка Танзиля 14 марта 1896 года. Фото:knigarekordovrossii.ru

Со вторым мужем Танзиля познакомилась уже после войны, когда ей было около пятидесяти лет.

- Их первенец умер младенцем. А потом, подумайте только, - трое сыновей! Меня мама родила в 53 года, младшего братишку - когда ей было 59. Это до сих пор кажется невероятным, - рассказывал «КП-Волгоград» старший сын Танзили.

По национальности казашка, на русском языке Танзиля Насихановна почти не разговаривала. Из дома в последние годы почти не выходила. Ушла из жизни тихо, как и жила все последние годы. Похоронили ее в поселке Алча Астраханской области.

В Книгу рекордов России бабушка Танзиля попала накануне ее 120-летия. Фото:knigarekordovrossii.ru

КСТАТИ

Танзиля Бисембеева официально считалась обладателем рекорда «Самый пожилой ныне живущий человек в России», зарегистрированным в Книге рекордов России. Она уже второй человек в мировой истории, достигший возраста 120 лет.

Тем не менее мировой рекорд «Самый пожилой человек всех времен» остался за француженкой Жанной Луизой Кальма́н, прожившей 122 года и 164 дня (21.12.1875 - 04.08.1997). Ее даты рождения и смерти были документально подтверждены.