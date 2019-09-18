В Волгограде на перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Ленина установят 16 новых светофоров

Перекресток улицы Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде опять «перекраивают». К счастью, схема движения не изменится, а вот светофоров здесь добавят. Причем значительно. Теперь их здесь будет 16 штук. Причем расположены они будут надо проезжей частью - чтоб всем были видны.

Этот перекресток сотрудники ГИБДД Волгограда внесли в список самых опасных в городе, а волгоградцы и вовсе называют его «проклятым». Аварии здесь случаются чуть ли не ежедневно.

Этот перекресток водители называют "проклятым" за его аварийность. Фото из архива КП.

В Госавтоинспекции подсчитали, что в 2017-м году на этом перекресте произошло 10 ДТП с пострадавшими, в 2018 - 7, а с начала 2019-го уже 11 аварий, из которых три - с пострадавшими.

Анализируя причины ДТП, гаишники пришли к выводу, что виной всему особенность работы и расположения светофоров на этом перекрестке. Мол, водители при повороте с улицы Комсомольской на Советскую не видят сигнал. И предложили подвесить светофоры над проезжей частью (для большей видимости).

И вот сегодня, 18 сентября, рабочие МБУ «Северное» приступили к реализации задуманного. Сейчас они бетонируют навесные консоли, на которые будут крепиться 16 транспортных светофоров.

- Таким образом, регулирующие устройства будут видны водителям со всех полос. Часть светофоров останется и на опорах освещения в качестве дублирующих, - поясняют в администрации Волгограда.

Схема движения на перекрестке не изменится, просто добавят светофоры.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отметим, что обустройство перекрестка ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря федеральной поддержке в Волгограде уже установили более тысячи новых светофоров. Причем большая часть из них оснащена системой обратного отсчета времени и устройством звуковой сигнализации. Новые «регулировщики» появились на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева, проспекта Металлургов и улицы Таращанцев, улиц 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской, улиц Фонтанной и Продольной и других.

Сейчас, согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, МБУ «Северное» закупило еще светофорного оборудования на 6,5 миллионов рублей. За эти деньги в Волгоград поставят 236 светодиодных светофоров и комплектующие. Поставщик, который выиграл этот тендер, - московская компания ООО «Центр спецпоставок».