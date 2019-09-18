2019-09-18T15:21:38+03:00
Общество

В Волгограде на перекрестке улицы Комсомольской и проспекта Ленина установят 16 новых светофоров

Рабочие уже бетонируют опоры навесных консолей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Светофоры установят над проезжей частью, чтобы видели все водители.Светофоры установят над проезжей частью, чтобы видели все водители.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Перекресток улицы Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде опять «перекраивают». К счастью, схема движения не изменится, а вот светофоров здесь добавят. Причем значительно. Теперь их здесь будет 16 штук. Причем расположены они будут надо проезжей частью - чтоб всем были видны.

Этот перекресток сотрудники ГИБДД Волгограда внесли в список самых опасных в городе, а волгоградцы и вовсе называют его «проклятым». Аварии здесь случаются чуть ли не ежедневно.

Этот перекресток водители называют "проклятым" за его аварийность. Фото из архива КП.

Этот перекресток водители называют "проклятым" за его аварийность. Фото из архива КП.

В Госавтоинспекции подсчитали, что в 2017-м году на этом перекресте произошло 10 ДТП с пострадавшими, в 2018 - 7, а с начала 2019-го уже 11 аварий, из которых три - с пострадавшими.

Анализируя причины ДТП, гаишники пришли к выводу, что виной всему особенность работы и расположения светофоров на этом перекрестке. Мол, водители при повороте с улицы Комсомольской на Советскую не видят сигнал. И предложили подвесить светофоры над проезжей частью (для большей видимости).

И вот сегодня, 18 сентября, рабочие МБУ «Северное» приступили к реализации задуманного. Сейчас они бетонируют навесные консоли, на которые будут крепиться 16 транспортных светофоров.

- Таким образом, регулирующие устройства будут видны водителям со всех полос. Часть светофоров останется и на опорах освещения в качестве дублирующих, - поясняют в администрации Волгограда.

Схема движения на перекрестке не изменится, просто добавят светофоры. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Схема движения на перекрестке не изменится, просто добавят светофоры.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Отметим, что обустройство перекрестка ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря федеральной поддержке в Волгограде уже установили более тысячи новых светофоров. Причем большая часть из них оснащена системой обратного отсчета времени и устройством звуковой сигнализации. Новые «регулировщики» появились на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева, проспекта Металлургов и улицы Таращанцев, улиц 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской, улиц Фонтанной и Продольной и других.

Сейчас, согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, МБУ «Северное» закупило еще светофорного оборудования на 6,5 миллионов рублей. За эти деньги в Волгоград поставят 236 светодиодных светофоров и комплектующие. Поставщик, который выиграл этот тендер, - московская компания ООО «Центр спецпоставок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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