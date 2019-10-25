2019-10-25T17:39:43+03:00
Общество

Газон в рельсах и лавочки с навесом от солнца: за какие проекты предлагают голосовать волгоградцам

В городе выберут территории для благоустройства [фото]
Екатерина СИМОХИНА
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Газон предлагают посадить даже на трамвайных путях. Площадка у областной больницы. Фото: мэрия.Газон предлагают посадить даже на трамвайных путях. Площадка у областной больницы. Фото: мэрия.
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В Волгограде с каждым годом все больше мест, где можно погулять. Десятки территорий благоустроили благодаря программе Формирование комфортной городской среды. Новые скамейки, фонари, урны, плитка, газон, клумбы – в каждом районе появляются места, где можно комфортно скоротать час-другой. В следующем году благоустройство продолжится. На очереди – большой список мест, которые обновят городские власти с наступлением подходящей погоды. И, благодаря тому, что на аукционах удается немного сэкономить, список этот потихоньку пополняется. Спросят мнение и у горожан – где им нужнее новый сквер со скамейками.

Так, на следующей неделе в Волгограде пройдет голосование, где горожане смогут выбрать первоочередные места, где им хочется гулять и отдыхать. Участки для рейтингового голосования будут открыты в каждом районе города с 9.00 до 17.00 30 и 31 октября. С собой нужно взять только паспорт с отметкой о регистрации в Волгограде. А здесь вы можете заранее рассмотреть проекты, которые разработали дизайнеры.

В этот раз в список на обновление добавили площадку перед областной больницей на Ангарском. Там предлагают замостить плиткой участок возле остановки и засадить все газоном, включая трамвайные пути. На улице Титова в Краснооктябрьском районе хотят поставить оригинальные скамейки с навесом от солнца, может преобразиться и убитая площадь перед "Царицынской оперой". Остальные проекты волгоградцы уже видели, но если им эти варианты нравятся больше новых, можно голосовать и за них.

На улице Титова спасаться от солнца предлагают на скамейках с навесами. Фото: мэрия.

На улице Титова спасаться от солнца предлагают на скамейках с навесами. Фото: мэрия.

Вместо асфальта с ямами у Царицынской оперы может появиться аккуратная площадь.

Вместо асфальта с ямами у Царицынской оперы может появиться аккуратная площадь.

Общественная территория на улице Симонова в Дзержинском районе. Фото: мэрия Волгограда.

Общественная территория на улице Симонова в Дзержинском районе. Фото: мэрия Волгограда.

Парк вдоль проспекта Ленина от площади Возрождения до 39-й Гвардейской. Фото: мэрия Волгограда.

Парк вдоль проспекта Ленина от площади Возрождения до 39-й Гвардейской. Фото: мэрия Волгограда.

Парк Гагарина. Фото: мэрия Волгограда.

Парк Гагарина. Фото: мэрия Волгограда.

Пешеходная зона на улице Дзержинского. Фото: мэрия Волгограда.

Пешеходная зона на улице Дзержинского. Фото: мэрия Волгограда.

Сурский сквер. Фото: мэрия Волгограда.

Сурский сквер. Фото: мэрия Волгограда.

Территория у "Гасителя". Фото: мэрия Волгограда.

Территория у "Гасителя". Фото: мэрия Волгограда.

Улица Волгогдонская. Фото: мэрия Волгограда.

Улица Волгогдонская. Фото: мэрия Волгограда.

Улица Островского. Фото: мэрия Волгограда.

Улица Островского. Фото: мэрия Волгограда.

Полный список территорий для голосования и фото проектов на сайте администрации Волгограда.

Где проголосовать за проекты? Список адресов здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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