Парк у Царицынской оперы или у облбольницы: мэрия предлагает голосовать за проекты

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-21T16:23:19+03:00

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В этом году волгоградцы получили несколько чудесных мест, где можно прогуляться. Сквер у Гасителя в Центральном районе, пешеходная зона больницы №7, полным ходом идут работы в парке Юбилейный в Красноармейском районе. Все они сделаны в рамках федерального проекта «Формирование городской среды. Деньги на реконструкцию территорий выделяют и на следующий год. Осталось определить, что делать в первую очередь. Для этого мэрия снова подготовила списки для голосования волгоградцев. На этот раз в него добавили три объекта: площадь перед «Царицынской оперой», ул. Титова в Краснооктябрьском районе и площадка у областной больницы № 1 по ул. Ангарской в Дзержинском. Всего нужно выбрать из 18 территорий.

Голосование пройдет 30 и 31 октября с 9-00 до 17-00. С собой нужно иметь паспорт с волгоградской пропиской. Галочки необходимо поставить напротив двух понравившихся дизайн-проектов. Затем выделят лидеров голосования. Сколько парков и скверов попадут под реконструкцию, зависит от того, какую сумму выделят на это.

Где можно проголосовать

Центральный район: Центр культуры и досуга «Родина»;

Ворошиловский район: ДК на улице КИМ,5;

Тракторозаводской район: ДК «Ударник»;

Красноармейский район: Центр молодежной политики на улице 50 лет Октября,17;

Краснооктябрьский район: ДК Гагарина;

В Кировском, Советском, Дзержинском районах проголосовать можно в районных администрациях.

ИСТОЧНИК KP.RU