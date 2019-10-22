2019-10-22T18:27:03+03:00
Экономика

В Москве завершился теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»

В Москве завершился 30-й юбилейный международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля»
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Впервые он прошел на новой площадке – в ледовом дворце «Крылатское». За время его проведения, с 12 по 20 октября, матчи посетили более 61 тысячи зрителей.

Победителями турнира в одиночном разряде стали российский спортсмен Андрей Рублев и Белинда Бенчич из Швейцарии. Чемпионами в парном разряде у мужчин стали бразилец Марсело Демолинер и Матве Мидделкоп из Нидерландов, а у женщин – Сюко Аояма и Ина Шибахара из Японии.

В ходе турнира ВТБ провел специальную акцию, которая позволила клиентам посетить первые дни матчей бесплатно. Данным предложением воспользовались более 2 тысяч человек.

Во время проведения матчей в ледовом дворце «Крылатское» были организованы развлекательные и фотозоны, детская анимация, проводились автограф-сессии теннисистов: Кики Бертенс, Белинды Бенчич, Екатерины Александровой, Карена Хачанова, Андрея Рублева, Адриано Маннарино, Евгения Донскова.

ВТБ выступил титульным спонсором мероприятия. Общий призовой фонд, предоставленный банком, составил 1 954 520 долларов США. Группа ВТБ поддерживает теннисный турнир с 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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