2019-10-20T13:09:47+03:00
Происшествия

В овраге Волгограда нашли тело задушенной сотрудницы детсада

Женщину убил ее знакомый грузин
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Жуткое известие пришло утром 20 октября из Краснооктябрьского района Волгограда: накануне там в овраге нашли тело женщины. На теле присутствовали следы насильственной смерти. Ее задушили и выбросили. Волгоградку уже опознали - это сотрудница детского сада №100. Женщина работала там помощницей директора по хозяйственной части.

- Заявление о пропаже этой женщины поступило в полицию 15 октября. Вскоре обнаружили и ее тело - неподалеку от улицы Типографской. Предположительно, женщину задушили, - рассказывают «КП-Волгоград» в правоохранительных органах города.

Следователи Волгограда завели уголовное дело по статье «Убийство». Спустя сутки правоохранители нашли и самого убийцу. Под подозрение пало ее знакомый мужчина. Ему 32 он и он является гражданином Грузии. Его уже задержали. По данным источника в следственных органах, мужчина уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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