2019-10-17T12:44:21+03:00
Общество

Кино без границ: волгоградцы смогут смотреть фильмы и не платить за сотовую связь

Известный оператор и провайдер сотовой связи предоставит возможность всем любителям кино смотреть фильмы и сериалы четырех крупных онлайн-кинотеатров не платить за безлимитный мобильный интернет
Поделиться:
Фото предоставлено компанией МТС.Фото предоставлено компанией МТС.
Изменить размер текста:

Клиенты всех российских операторов мобильной связи в Волгоградской области могут смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы из Amediateka, MEGOGO, START, каталог сериалов FOX NOW, 61 ТВ-канал, детский и развлекательный контент, условия подключения и стоимость можете уточнить в самом приложении.

При подключении опции для любителей кино пользователи смогут не платить за сотовую связь данного оператора.

Смотреть фильмы и сериалы в МТС ТВ можно на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или на телевизоре Smart TV и Android TV.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт заявил, что увеличение скоростного режима на автобанах снизит аварийность на 10-15 процентов
Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль прокомментировал предложение ГИБДД увеличить разрешенную скорость на платных трассах и ввести новые камеры фиксации
Новости 24
Студенты из Волгограда прошли в полуфинал чемпионата мира по программированию
В Урюпинске грибами отравились четыре пенсионера
В Астрахани две работницы профсоюза выписали себе 7 миллионов рублей премий
Волгоградские мотострелки получили автоматы Калашникова нового поколения
Сайгаков из зоопарка «Сафари» собираются отдать в специальный питомник
За взрыв на барже в Волжском и смерть троих работников ответят два их начальника
В Астрахани пьяный папаша попал в аварию с трехлетней дочкой
«Ротор» оштрафовали за непристойные крики фанатов в адрес Уткина
В Волгограде празднично отметят День призывника
Рецидивист изнасиловал пятиклассника на территории бывшей военной части
Москвичу, убившему в Астрахани рыбака на лодке, грозит пять лет колонии
В Волгограде поймали автослесарей, которые воровали колеса и сливали бензин
Астраханка, собиравшая деньги для террористов, пойдет под суд
Азербайджанца будут судить за разврат с шестиклассницей
Волгоградец отсудил у больницы миллион рублей за гибель супруги во время анестезии
Волгоградцы перестанут сливать нечистоты в Банный овраг
Волгоградец погиб, врезавшись в стоящую «ГАЗель» дорожных служб
В Астрахани будут судить наркодилеров, у которых нашли наркотиков на 25 миллионов рублей
Волгоградцы выбрали лучшего участкового
Пропавшую Надю Алябьеву нашли спустя четыре дня в Волгограде
Льготный проезд получат только бедные волгоградцы
Застройщик выплатит волгоградке 200 тысяч рублей за просроченную квартиру
Отказали тормоза: на севере Волгограда маршрутка протаранила автобус
Под Астраханью от удара током скончался мужчина, его брат - в больнице