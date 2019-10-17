Кино без границ: волгоградцы смогут смотреть фильмы и не платить за сотовую связь
Известный оператор и провайдер сотовой связи предоставит возможность всем любителям кино смотреть фильмы и сериалы четырех крупных онлайн-кинотеатров не платить за безлимитный мобильный интернет
Фото предоставлено компанией МТС.
Изменить размер текста:
Клиенты всех российских операторов мобильной связи в Волгоградской области могут смотреть в приложении МТС ТВ фильмы и сериалы из Amediateka, MEGOGO, START, каталог сериалов FOX NOW, 61 ТВ-канал, детский и развлекательный контент, условия подключения и стоимость можете уточнить в самом приложении.
При подключении опции для любителей кино пользователи смогут не платить за сотовую связь данного оператора.
Смотреть фильмы и сериалы в МТС ТВ можно на мобильных устройствах, через браузер на компьютере или на телевизоре Smart TV и Android TV.
ИСТОЧНИК KP.RU