2019-10-16T11:00:00+03:00
Экономика

ВТБ профинансирует строительство ЖК «Панова Парк» в Самаре

Банк ВТБ и строительная компания ООО «СЗ «Древо.Центр» (входит в структуру ДК «Древо») подписали соглашение о кредитовании строительства ЖК «Панова Парк» в Самаре на сумму 1,9 млрд рублей сроком до конца 2021 года
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Финансирование будет осуществляться с использованием эскроу счетов и в рамках льготной «Программы 1764» Минэкономразвития РФ.

Жилой комплекс «Панова Парк» возведут в Октябрьском районе в границах улиц Мичурина, Николая Панова, Гая и проспекта Масленникова на площади около 67 тысяч кв. метров. Проект будет состоять из двух многосекционных домов переменной этажности и вмещать в себя 815 квартир. Также в ЖК предусмотрен паркинг на 211 мест.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «Кредитование застройщиков с использованием счетов-эскроу действует в ВТБ во всех регионах России. Одной из наших стратегических задач в работе с корпоративным сегментом является клиентоориентированный подход, а также повышение доступности финансовых средств для стабильно работающих девелоперов, таких как «СЗ «Древо.Центр». Для нас значимо, что крупнейшая строительная компания региона выбрала ВТБ для реализации проекта».

Генеральный директор ООО «СЗ «Древо.Центр» Александр Яковлев также добавил: «Процесс перехода на новую схему финансирования вместе с командой профессионалов ВТБ в Самаре для нас был максимально понятным и никак не отразился на планах по застройке. Благодаря такому сотрудничеству покупатели наших квартир могут быть уверены, что новый жилой комплекс в Октябрьском районе будет возведен в заявленные сроки».

Для справки

ДК «Древо» - один из лидеров рынка девелопмента и строительства Самарской области. Общая площадь земельных активов «Древо» превышает 5 тысяч га. Застройщик обладает портфелем проектов масштабом свыше 3 млн кв. метров жилья. В настоящее время компания ведет строительство жилого района «Южный город» и ЖК «Желябово» в центре Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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