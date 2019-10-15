2019-10-15T10:53:00+03:00
Общество

Родина-мать встречает 52-й день рождения в строительных лесах

За реконструкцией главного монумента на Мамаевом кургане в Волгограде можно следить онлайн [фото, видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Родине-матери исполнилось 52 года. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"Родине-матери исполнилось 52 года. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"
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Главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде открыли 15 октября 1967 года. Свой 52-й день рождения Родина-мать впервые с тех пор встречает в строительных лесах - идет масштабная реставрация. Годы оставили немало следов на величавой бетонной громадине. Более 180 тысяч «ран», 14 километров трещин предстоит «залечить» реставраторам. Работы идут круглые сутки без выходных. А обновленная, помолодевшая и посветлевшая Родина-мать уже по грудь освободилась из сковавшей ее железной паутины. Снять леса реставраторы планируют почти на месяц раньше срока – уже к ноябрю. Как продвигаются работы на главном монументе главной высоты России можно следить онлайн – трансляция идет с пяти видеокамер.

Реставраторы работают день и ночт в две смены. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Реставраторы работают день и ночт в две смены.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Родина-мать уже освобождается от железной паутины лесов. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Родина-мать уже освобождается от железной паутины лесов. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Строили мемориал почти восемь лет. Это была грандиозная всесоюзная стройка. В 1964 году на вершине Мамаева кургана в первый раз появились леса. Так что сейчас 85-метровая скульптура переживает свое второе рождение.

Строили мемориал на Мамаевом кургане почти восемь лет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Строили мемориал на Мамаевом кургане почти восемь лет.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Голову монумента отливали отдельно и поднимали наверх при помощи крана. Фото: Музей-заповедник &quot;Сталинградская битва&quot;

Голову монумента отливали отдельно и поднимали наверх при помощи крана. Фото: Музей-заповедник "Сталинградская битва"

Работы идут и снаружи, и изнутри. После того, как реставраторы залечат внешнюю поверхность монумента, приступят к стилобату, который тоже сильно пострадал за эти годы. Полностью завершить реставрацию Родины-матери должны к 75-летию Победы весной 2020 года. К тому времени вновь зазеленеет и вершина Мамаева кургана.

Родине-матери и мемориалу на Мамаевом кургане 52 года.Кинохроника - строительство и открытие

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Первый обелиск на Мамаевом кургане появился сразу после окончания кровопролитных боев - 8 февраля 1943 года. А идея увековечить подвиг и память героев Сталинградской битвы пришла уже после войны. История Мамаева кургана как мемориала началась в 1958 году с постановления Совета министров РСФСР. На конкурсе выбрали проект скульптора Евгения Вучетича (подробности).

Реставрация Родины-матери: леса отступают

Где-то вдоль трещин высверливают отверстия и устанавливают пакеры – через эти трубки внутрь закачивают скрепляющий раствор. Где-то их уже вынимают и заделывают пустоты. Это удивительно, как трепетно, сантиметр за сантиметром реставраторы залечивают раны Родины-матери. А их немало (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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