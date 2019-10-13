Тарифы на эвакуацию авто 2019 и адреса штрафстоянок Волгоградской области

Если вы припарковали машину в неположенном месте, будьте готовы к тому, что вашу «ласточку» увезет эвакуатор. Сейчас в Волгограде они не так уж и лютуют, да и увозят автомобиль теперь на ближайшую штрафстоянку, а не на другой конец города. Но владельцу задержанного транспорта в любом случае придется раскошелиться: заплатить немаленький штраф и плюс к этому в солидную сумму выльется вызволение автомобиля или мотоцикла со штрафстоянки. Ведь придется оплатить не только проезд вашего «коня» на эвакуаторе, но и каждый час его хранения. А тариф на перемещение и хранение задержанного транспорта зависит от того, какая спецстоянка Волгоградской области оказалась ближе.

Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта устанавливает комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Стоимость эвакуации рассчитывают без учета расстояния. В большинстве городов и районов области тариф единый, хотя работа эвакуатора и стоянки в том же Волжском и Михайловке обойдутся в сущие копейки.

Последние конкурсы для владельцев спецстоянок отыгрывают с учетом долгосрочных тарифов. Так, если раньше эвакуация на штрафстоянку в Дзержинском районе обходилась дешевле, чем на другие стоянки Волгограда, то теперь здесь также действует единый тариф на перемещение. Вместо прежних 1323,99 рубля придется отдать 1813,68 рубля, как и на большинстве спецстоянок области. Стоимость хранения транспорта будет тоже как везде. А с 1 января 2020 года стоимость работы эвакуатора вырастет на 54,41 рубля или на 3%. В дальнейшем каждый год тариф будет расти и через пять лет увеличится на 20%. В 2024-м за транспортировку вашей ласточки придется отдать уже 2179,10 рубля или на 365,42 рубля больше. Так что нарушать с каждым годом будет все дороже.

Еще одно новшество - в Волгоградской области появились штрафстоянки, куда будут увозить задержанные маломерные суда. Две из них расположены в Волгограде, по одной в Волжском и Средней Ахтубе, а также в районах области.

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭВАКУАЦИЮ И ШТРАФСТОЯНКУ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Срок оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на специализированной стоянке - не более чем 30 календарных дней со дня, когда автомобиль или мотоцикл увез эвакуатор.

Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта в Волгоградской области, за исключением штрафстоянок Дзержинского и Центрального районов Волгограда, Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска, Городищенского, Новоаннинского и Иловлинского районов

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта и маломерных судов на штрафстоянке в Дзержинском районе Волгограда

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта и маломерных судов на штрафстоянке в Центральном районе Волгограда по 16 июля 2020 года включительно, на штрафстоянках в Камышине, Новоаннинском, Иловлинском районе по 31 декабря 2021 года включительно

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Урюпинске

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Тарифы на перемещение и хранение задержанного транспорта на штрафстоянке в Волжском, Михайловке до 31 декабря 2019 года включительно, в Городище по 31 декабря 2021 года

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* для Городище

Где искать машину в Волгограде и Волжском, если ее увезли на эвакуаторе

Если вы бросили авто на дороге и не обнаружили его на месте, звоните в дежурную часть ОГИБДД в Волгограде по телефону (8442) 93-21-31, в Волжском - (8443) 41-56-56 или по номеру 02. Сообщите информацию и четко следуйте инструкциям дежурного. Вам сообщат адрес штрафстоянки, телефон и адрес подразделения ГИБДД, где можно получить разрешение на выдачу ТС и порядок действий.

Адреса и телефоны штрафстоянок Волгоградской области 2019

Специализированные автостоянки Волгограда

Штрафстоянка, Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая, пост ДПС, ООО «Фирма "АСБ", т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Советский район, ул. Рабочая, 6, ООО «Фирма "АСБ", т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Ворошиловский район, ул. Симбирская, 3, ООО «ВОЛГОГРАД ЗНАК», т.: 8-962-760-14-06, (8442) 28-96-60.

Штрафстоянка, Волгоград, Центральный район, ул. Рокоссовского, 129б, МКП «ГЦУПП», т. 8-902-363-03-86.

Штрафстоянка, Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, 6А, ООО «Автолюкс», т.: 8-903-376-55-33, (8442) 51-52-22.

Штрафстоянка, Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. Ленина, 67 г, ООО «ВОЛГОГРАД ЗНАК», т.: 8-962-760-14-06, (8442) 28-96-60.

Штрафстоянка, р. п. Городище, ул. Лесомелиоративная, 11, ООО «ТоргТрансСерви», т. 8(84468) 41708.

Штрафстоянка, Волжский, ул. Пушкина, 83, ООО «Алеко и К», т. (8443) 51-41-41.

Штрафстоянка, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Профсоюзная, 35, ООО "Алеко и К", т. (8443) 51-41-41.

Штрафстоянка, Иловлинский район, хутор Желтухин, ул. Фермерская, 14, ИП Онтикова Г. П., т. 8-904-420-80-86.

Штрафстоянка, Калачевский район, п. Ильевка, ул. Нефтяников, 1а, ИП Калайда Н. В., т. 8-960-875-70-23.

Штрафстоянка, Камышин, ул. Коммунальная, 12, ВОООО «Всероссийское общество автомобилистов», т.: 8-961-079-02-73, 8(8442) 28-96-60.

Штрафстоянка, р. п. Елань, ул. Калинина, 75Ц, ИП Садовников В. М., т. 8-902-388-29-77.

Штрафстоянка, г. Новоаннинский, ул. Рабочая, 251Д, ИП Товмасян А.В., т. 8-960-879-64-11.

Штрафстоянка, Урюпинск, ул. Штеменко, 57, ИП Романенко Р. В., т. (84442) 36-30-0.

Штрафстоянка, Суровикино, ул. Новая, 13, ИП Тапилин А. В., т.: 8-927-255-76-00, 8-937-750-64-20, 8-961-084-06-59.

Штрафстоянка, Жирновск, ул. Ломоносова, 72, ИП Чехленкова Л. Ф., т. 8-927-543-37-00.

Штрафстоянка, Михайловка, проезд Центральный, 1, ООО "ИМЕР", т. 8-927-518-60-10.

Штрафстоянка, Фроловский район, пос. Пригородный, 26, ИП Осипов В.В., т. 8-969-653-77-90.

Штрафстоянка, Котельниково, от нежилого здания элеватора по ул. Северная, 5, ИП Цициев Р. Л., т. 8-960-869-49-29.

Штрафстоянка, Котово, промзона, ИП Нестеренко В.С, т. 8-937-711-99-33.

Специализированные стоянки для хранения задержанных маломерных судов

Штрафстоянка, Волгоград, Красноармейский район, ул. Лазоревая, пост ДПС, ООО «Фирма "АСБ", т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, Волгоград, Советский район, ул. Рабочая, 6, ООО «Фирма "АСБ", т.: (8442) 47-00-00, 41-03-51.

Штрафстоянка, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Профсоюзная, 35, ООО "Алеко и К", т. (8443) 51-41-41.

Штрафстоянка, Волжский, ул. Пушкина, 83, ООО «Алеко и К», т. (8443) 51-41-41.

По данным на 13.10.2019