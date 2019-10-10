2019-10-10T11:15:40+03:00
Общество

В Волгоградской области запущена сеть для работы «умных» устройств

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщает о запуске на территории Волгоградской области сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT)
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Фото: Алексей Булатов.Фото: Алексей Булатов.
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Это позволит обеспечить быстрое подключение умных устройств и решений для внедрения промышленного интернета вещей и «умного города»: управления освещением улиц, сбора показаний с приборов учета и контроля работы электросетей, отслеживания работы коммунальных служб.

Новая технология обеспечивает большую емкость сети, высокую радиочувствительность, долгий срок службы подключенных устройств и низкую стоимость оборудования. Устройства с sim-картами NB-IoT могут работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала и функционировать до 10 лет без дополнительной подзарядки батареи.

Сегодня решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как металлургия, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

«В результате тестов, которые проводили специалисты нашей компании в течение года, мы получили подтверждение, что в стандарте NB-IoT заинтересованы как производители конечного оборудования, так и бизнес-клиенты, которые пользуются умными устройствами. В Волгоградской области мы наблюдаем огромный интерес к решениям IoT со стороны управляющих компаний, частных охранных предприятий, а также производств, где используются узлы учета энергоресурсов», – отметила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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