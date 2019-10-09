АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский»), с 21.10.2019 с 12.00 (мск) на 05.11.2019 на 13.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Здание сбербанка, назначение: нежилое, площадь: общая 333,4 кв.м, этажность: 2, кадастровый номер 34:33:0010001:3267, расположенное по адресу: Россия, Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом №86,

Объект 2: Земельный участок, площадь: 532,0 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для объектов общественно-делового значения, кадастровый номер 34:33:010001:148, расположенный по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, р.п. Чернышковский, ул. Советская, дом 86

Начальная цена Лота №1 – 2 460 000 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 084 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 376 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 246 000 руб.

Шаг аукциона – 123 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих ограничений (обременений):

1. Договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 11,2 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 180 кв.м., расположенных на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 05 ноября 2019г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 31 октября 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 31 октября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске 05 ноября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 05 ноября 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 05 ноября 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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