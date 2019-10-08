2019-10-08T14:43:47+03:00
Общество

Жители Волгоградской области получили бесплатный доступ к 55 тысячам электронных книг

Оператор увеличил каталог книг и аудиокниг на 50% и расширил аудиторию приложения
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Фото: Анатолий Жданов.Фото: Анатолий Жданов.
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Абоненты Волгоградской области всех операторов связи получили возможность читать популярные новинки и бестселлеры по подписке через приложение «МТС Библиотека» и на сайте book.mts.ru. В сервисе доступны 185 тысяч электронных книг, более 55 тысяч – бесплатно, 35 тысяч аудиокниг, а также каталог популярных электронных газет и журналов. В Библиотеке можно слушать книги Дэна Брауна и Бориса Акунина, Стивена Хокинга и Илона Маска, Энтони Робинса и Михаила Лабковского.

Тем, кто хочет иметь неограниченный доступ к ресурсам каталога и не ограничиваться списком бесплатной литературы, могут оформить один из трех доступных вариантов абонементов-подписок – «Книги», «Аудио» или «Пресса». Клиенты оператора могут платить как за день чтения или прослушивания, так и помесячно, мобильный интернет-трафик при чтении и скачивании книг в приложении, а также на сайте book.mts.ru бесплатный. Пользователи, оформившие платную подписку, получают рекомендации и подборки на основе своих предпочтений, возможность читать и слушать книги офлайн, настраивать режим чтения. Оформить абонемент можно в приложении «МТС Библиотека», а также на сайте сервиса в разделах Абонементы. Подробности по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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