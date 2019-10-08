2019-10-08T14:28:55+03:00
Экономика

ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП

ВТБ запустил в пилотном режиме мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» для приема c2b-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новое мобильное приложение для бизнеса доступно для клиентов ВТБ, являющихся индивидуальными предпринимателями. Для подключения к новому сервису клиентам необходимо зарегистрироваться в приложении и в СБП. Пользователь «ВТБ Бизнес QR» может самостоятельно сформировать специальный графический ключ (QR-код), включающий сумму оплаты и назначение платежа, либо выбрать нужный из шаблонов в приложении. После этого формируется QR-код с реквизитами предприятия и суммой платежа на экране мобильного телефона. Покупатель сканирует QR-код приложением и совершает оплату. Денежные средства на счет продавца зачисляются практически мгновенно, а покупатель получает подтверждение успешной покупки.

В приложении «ВТБ Бизнес QR» доступен функционал выставления чека для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как самозанятые и применяющих налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Клиенты могут протестировать приложение в рабочем режиме, получив оплату за реальные покупки.

«Новый сервис, в основе которого лежат сразу две современные платежные технологии, реализован в рамках развития экосистемы цифровых услуг для бизнеса. Приоритетное расширение диджитал инструментария для клиентов определено стратегией ВТБ на ближайшие годы. Мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» упрощает прием платежей за товары и услуги, ускоряет оборот денежных средств и повышает устойчивость микробизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Приложение впервые будет продемонстрировано на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи. Пилот продлится до конца 2019 года. В этот период воспользоваться решением сможет ограниченное количество клиентов ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Арас Агаларов, российский миллиардер: России без мигрантов не обойтись. На острове «Русском» у нас даже работали филиппинцы, потому что нашим 40-50 тысяч - мало
Об этом президент компании «КРОКУС» рассказал обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Депутаты решили не снижать прожиточный минимум волгоградским пенсионерам
По делу о мошенничестве в сфере автострахования осудят сообщника Щура и Литивненко
Волгоградок приглашают побороться за звание лучшей «Автоледи-2019»
На ремонт больниц и зарплаты врачей: депутаты увеличили финансирование здравоохранения
Волгоградку судят за попытку купить свидание с любимым в СИЗО
Раскусил «банковского» мошенника: волгоградец сдал афериста в полицию
За экстремистский пост «ВКонтакте» волгоградец получил почти два года тюрьмы
Современные аттракционы, фигуры для трюков: на юге Волгограда строят новый скейт-парк
В двух массовых ДТП в Волгограде пострадали дети 7 и 11 лет
В Волгоградской области творческих площадок втрое меньше, чем спортивных
Один волгоградец умер от Крымской лихорадки, еще шесть заразились
В Волгограде чиновники требуют снести «Сосновый бор»
В Волжском почти на четверть снизилось число заболевших ВИЧ-инфекцией
Волгоградский губернатор выбрал себе заместителей
Волгоградцев приглашают на Горчичный фестиваль
Пьяный рецидивист с балкона стрелял из ружья по прохожим
Три тысячи деревьев вырастили для Волгограда в «Горпитомнике»
У губернатора Волгоградской области будет больше заместителей
За контрабанду таблеток для похудения волжанке грозит 8 лет тюрьмы
Под Волгоградом пенсионер трое суток провел в лесу и едва не погиб
В Кировском районе Волгограда строят связующую улицу Пожарского
В двух авариях пострадали 9 жителей Волгоградской области
Волгоградская ГАИ предупреждает водителей о туманах на дорогах
Мама занималась уборкой: в Астрахани 3-летний ребенок выпал из окна
Рабочая неделя в Волгограде начнется с гроз, шквалистого ветра и резкого похолодания
Спасите жизнь: молодых волгоградцев приглашают стать донорами
Отключали сигнализацию: в Волгограде поймали серийных автоугонщиков
Ночью в Волгограде сгорели шесть припаркованных у дома автомобилей