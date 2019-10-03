ВТБ раскрыл первые эскроу счета

Первый проект - жилой комплекс «Ласточкино» - ВТБ реализовал совместно компанией «ДСК». Второй объект был реализован в Карелии. В конце августа застройщик «КСМ» ввёл в эксплуатацию жилой дом, по которому уже в середине сентября были раскрыты эскроу счета, а денежные средства перечислены банком на счёт застройщика. Это первый проект застройщика, построенный по новой схеме, с использованием эскроу счетов от банка ВТБ - двухподъездный пятиэтажный дом №13, расположенный в жилом комплексе "Уютный" на Древлянке-7.

«В этом году мы перешли на принципиально новую схему работы и для банка, и для застройщика, и для участников долевого строительства. В скором времени строительные компании будут возводить все объекты с использованием эскроу счетов. Как клиентоориентированный банк ВТБ заботится о своих клиентах и хранит их средства до того момента, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. Мы рады видеть первые результаты работы новой схемы, которые подтверждают, что решение о ее внедрении было абсолютно правильным», - отметила Юлия Деменюк, заместитель руководителя департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ разработал для физических лиц удобный процесс открытия эскроу счета: клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка, для которых эскроу счета были интегрированы в текущую схему взаимодействия.

Использование эскроу счетов для оплаты по договорам участия в долевом строительстве защищает физических лиц — участников долевого строительства: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на эскроу счетах. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются дольщикам.