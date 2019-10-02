2019-10-02T14:41:10+03:00
Общество

Бабушка в сети : МТС бесплатно научит пожилых людей Волгограда пользоваться интернетом и смартфоном

Оператор сообщает о запуске всероссийской бесплатной онлайн-платформы gramota.mts.ru для обучения людей старшего поколения основам работы на мобильных устройствах и безопасности в интернете
Поделиться:
Фото: ПАО «МТС».Фото: ПАО «МТС».
Изменить размер текста:

Обучение построено очень просто и рассчитано даже на неопытных пользователей мобильных технологий. Чтобы пройти обучающий курс, пользователь регистрируется на портале, затем начинает по порядку проходить уроки в любой последовательности. После каждого урока пользователю предлагается ответить на несколько простых вопросов, чтобы проверить, насколько тема была усвоена. Завершение каждого урока отражается на шкале прогресса в личном кабинете. После прохождения всего курса пользователь получает сертификат о прохождении курса. Прервать и затем возобновить обучение можно в любой момент, прогресс будет сохранен и доступен при следующем заходе пользователя на портал со своим логином и паролем.

Портал включает в себя девять уроков, которые научат выбирать и настраивать смартфон, выходить в интернет, общаться в сети, находить друзей, решать бытовые вопросы, консультироваться с врачом, планировать финансы и защищать себя от онлайн-мошенников.

«Задача портала gramota.mts.ru– устранить базовое цифровое неравенство, познакомить старшее поколение Волгоградской области с возможностями современных мобильных устройств и интернетом, показать те современные мобильные технологии и сервисы, которые могут упростить жизнь человека в самых разных жизненных ситуациях – от приема лекарств и витаминов до спортивных занятий и поддержания активного образа жизни. Проект позволяет вовлечь в цифровую экономику страны ранее не знакомых с технологиями людей. Обучение на портале абсолютно бесплатное и доступно всем гражданам нашей страны», — отметила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сообщения о минированиях в Волгограде оказались ложными
В следующем году 4,5 тысячи переписчиков с планшетами придут к волгоградцам домой
Безопасность: осторожно - угарный газ
В Волгограде фирму оштрафовали на полмиллиона рублей за взятку полицейским
Следователи узнали, кто вербовал астраханок для помощи экстремистам
В Волгограде задержали «цветочного» грабителя
Руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова оштрафовали на 50 тысяч рублей
В ТЦ «Акварель» несколько часов ищут сбежавшего из контактного зоопарка полутораметрового полоза
Мужчина дважды продал в интернете шубу бывшей жены
Двое волгоградцев погибли в перевернувшейся на сельской дороге машине
В Волгограде будут судить закладчицу из Саратова
Пранкеров в образе полицейских из Волгограда арестовали на 10 суток
16 лет на двоих получили сбытчики героина в Волгограде
Угнали машину: за ложный донос волгоградцу дали год условно
По 4 года тюрьмы: в Астрахани осудили владельцев детсада, где связывали и морили голодом малышей
Десятикратный штраф: житель Волгоградской области дорого поплатится за мелкую взятку
Рыбки из пруда на набережной будут зимовать на рынке
Четыре новых фонтана построят на набережной Волгограда
Развлечения с «Базарной площади» переместят в закрытый корпус Центрального рынка
В Волжском будут судить мошенника, который обманул 13 стариков
Волгоградка за четыре года украла из кассы взаимопомощи 8 миллионов рублей
В Волгограде 86-летняя бабушка умерла от отравления грибами
Опережая тему: репетитор научит детей делать уроки без мам и бабушек
Астраханец может сесть за 12 лет за то, что пьяным угробил друга в аварии
Два астраханца заработали полтора миллиона на обещании военным продвижения по службе
В Волжском из-за невнимательного водителя три машины сложились «паравозиком»
Можно ли заболеть после привики от гриппа