Бабушка в сети : МТС бесплатно научит пожилых людей Волгограда пользоваться интернетом и смартфоном

Обучение построено очень просто и рассчитано даже на неопытных пользователей мобильных технологий. Чтобы пройти обучающий курс, пользователь регистрируется на портале, затем начинает по порядку проходить уроки в любой последовательности. После каждого урока пользователю предлагается ответить на несколько простых вопросов, чтобы проверить, насколько тема была усвоена. Завершение каждого урока отражается на шкале прогресса в личном кабинете. После прохождения всего курса пользователь получает сертификат о прохождении курса. Прервать и затем возобновить обучение можно в любой момент, прогресс будет сохранен и доступен при следующем заходе пользователя на портал со своим логином и паролем.

Портал включает в себя девять уроков, которые научат выбирать и настраивать смартфон, выходить в интернет, общаться в сети, находить друзей, решать бытовые вопросы, консультироваться с врачом, планировать финансы и защищать себя от онлайн-мошенников.

«Задача портала gramota.mts.ru– устранить базовое цифровое неравенство, познакомить старшее поколение Волгоградской области с возможностями современных мобильных устройств и интернетом, показать те современные мобильные технологии и сервисы, которые могут упростить жизнь человека в самых разных жизненных ситуациях – от приема лекарств и витаминов до спортивных занятий и поддержания активного образа жизни. Проект позволяет вовлечь в цифровую экономику страны ранее не знакомых с технологиями людей. Обучение на портале абсолютно бесплатное и доступно всем гражданам нашей страны», — отметила директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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