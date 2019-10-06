2019-10-06T12:50:02+03:00
Общество

Лариса, ты – космос: в Волгограде учителя года встречали в аэропорту как чемпионку

Чествовать Ларису Арачашвили приехали ее родные, ученики и целый оркестр
Юлия Данильченко
Поделиться:
Ларису Арачашвили встретили со всеми почестями, как настоящую героиню.Ларису Арачашвили встретили со всеми почестями, как настоящую героиню.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Плакатами «Лариса, ты – космос!», «Арачашвили самая лучшая», «Поздравляем с победой!», а еще букетами и светящимися от радости улыбками ученики встречали ее – лучшую учительницу России Ларису Арачашвили. Днем 6 октября героиня конкурса вернулась в родной Волгоград, к родным людям. Погода выдалась пасмурная, но десятки людей, собравшиеся встречать учительницу, создали атмосферу тепла и настоящего праздника.

Хоть и погодка пасмурная, прохладная, встреча оказалась очень теплой. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Хоть и погодка пасмурная, прохладная, встреча оказалась очень теплой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОШЛА ПО СТОПАМ БАБУШКИ

Во время перелета все пассажиры знали – с ними рядом находится Лариса Гивиевна, в одночасье прославившаяся на всю страну победой в конкурсе «Учитель года». Об этом объявили пилоты. Здесь, в аэропорту, десятки знакомых лиц: семья, школьники, коллеги. Помимо них – оркестр, представители СМИ и власти.

Одной из первых маму победительницы поздравила заместитель губернатора Зина Мержоева. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Одной из первых маму победительницы поздравила заместитель губернатора Зина Мержоева.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока все ждали героиню, «Комсомолке» удалось пообщаться с ее мамой Юлией Арсентьевой. Одной из первых ее поздравила заместитель губернатора Зина Мержоева.

- Лариса продолжила династию – педагогом была моя мама. Но это все вышло случайно. Сначала она поступила в ВолГУ на редакторский факультет, потом работала вожатым, ушла на заочную форму, параллельно поступила в ВГСПУ и все у нее получилось, - рассказала мама Юлия Юрьевна Арсентьева.

Лариса Арачашвили полностью пошла по стопам бабушки тоже Ларисы, которая также преподавала русский язык и литературу. Близкие только поддержали. Это тот случай, когда призвание берет верх и созидает. Пока шел конкурс, было много переживаний.

Встречали Ларису музыкой и цветами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Встречали Ларису музыкой и цветами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы всегда были на связи, всем делились. Я помогала советами и молитвой. В день финала пришла смс-ка «Я победила». - улыбается Юлия Юрьевна. – Моей дочери помогло трудолюбие, искренность, честность и любовь. В Ларисе что-то осталось от девчонки. Дети это чувствуют.

Героине конкурса пришлось пойти на некоторые жертвы ради участия: например, отказаться от классного руководства. Но скоро лучшая учительница России встретится с учениками, которые любят и ждут ее. Ждут и коллеги. Директор школы «Долина Знаний» Петр Байкалов сравнил накал страстей на конкурсе с чемпионатом.

- Победа Ларисы Гивиевны – безусловно рост для нее и всего образования Волгоградской области, - уверен Байкалов. Он и сам ранее принимал участие в конкурсе, знает, как это трудно. - Это невероятно сложно. Бывало идеи приходят буквально в последнюю ночь и выступление в десять, а в девять ты сидишь доделываешь, потому что посетили важные мысли. Это похоже на настоящий спортивный чемпионат, но накал эмоциональный и духовный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поддержка для семей с детьми: Четыре полезных цифровых сервиса Фонда соцстраха
«Комсомолка» узнала, как работают и чем пригодятся будущим мамам, а также родителям несовершеннолетних россиян уже созданные и разрабатываемые электронные проекты социального ведомства
Новости 24
Отключали сигнализацию: в Волгограде поймали серийных автоугонщиков
Ночью в Волгограде сгорели шесть припаркованных у дома автомобилей
Под Волгоградом «Лада» угодила под самосвал: один погиб, двое в больнице
За «Ротор» болеют гопники: Василий Уткин снова обидел волгоградских болельщиков
«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске
Женщину сбили на парковке торгового центра в Волгограде
130 волгоградцев оштрафовали гаишники во время массового рейда
Парку Петровскому в Волгограде добавят зелени
«Проверяли счетчики»: в Волгограде задержали сестер-цыганок, грабивших пенсионеров
Пять человек пострадали в массовом ДТП на волгоградской трассе
77-летнюю велосипедистку насмерть сбили под Волгоградом
Скейт-парк появится в сквере Памяти Волгограда
ГИБДД Волгограда устроит массовые проверки водителей в пятницу вечером
Звезда «Универа» убирал мусор под Волгоградом
Главному "хрюше" Гольдеру дали 9 лет колонии за коммерческий подкуп
Судьбу стадиона «Трактор» и рынка решают в Волгограде
Волоцкова в гордуме Волгограда заменит Багров
5 октября волгоградцы выйдут на субботник
Волгоградцы добились перерасчета за капремонт в размере 1,2 млн рублей
В Волгограде полностью отремонтировали улицу Полухина
Молодой водитель на «Приоре» перевернулся и погиб под Волгоградом
Интерактивный музей в Волгограде отметит день рождения квестами