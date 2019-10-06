Лариса, ты – космос: в Волгограде учителя года встречали в аэропорту как чемпионку

Плакатами «Лариса, ты – космос!», «Арачашвили самая лучшая», «Поздравляем с победой!», а еще букетами и светящимися от радости улыбками ученики встречали ее – лучшую учительницу России Ларису Арачашвили. Днем 6 октября героиня конкурса вернулась в родной Волгоград, к родным людям. Погода выдалась пасмурная, но десятки людей, собравшиеся встречать учительницу, создали атмосферу тепла и настоящего праздника.

Хоть и погодка пасмурная, прохладная, встреча оказалась очень теплой.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОШЛА ПО СТОПАМ БАБУШКИ

Во время перелета все пассажиры знали – с ними рядом находится Лариса Гивиевна, в одночасье прославившаяся на всю страну победой в конкурсе «Учитель года». Об этом объявили пилоты. Здесь, в аэропорту, десятки знакомых лиц: семья, школьники, коллеги. Помимо них – оркестр, представители СМИ и власти.

Одной из первых маму победительницы поздравила заместитель губернатора Зина Мержоева.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока все ждали героиню, «Комсомолке» удалось пообщаться с ее мамой Юлией Арсентьевой. Одной из первых ее поздравила заместитель губернатора Зина Мержоева.

- Лариса продолжила династию – педагогом была моя мама. Но это все вышло случайно. Сначала она поступила в ВолГУ на редакторский факультет, потом работала вожатым, ушла на заочную форму, параллельно поступила в ВГСПУ и все у нее получилось, - рассказала мама Юлия Юрьевна Арсентьева.

Лариса Арачашвили полностью пошла по стопам бабушки тоже Ларисы, которая также преподавала русский язык и литературу. Близкие только поддержали. Это тот случай, когда призвание берет верх и созидает. Пока шел конкурс, было много переживаний.

Встречали Ларису музыкой и цветами.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы всегда были на связи, всем делились. Я помогала советами и молитвой. В день финала пришла смс-ка «Я победила». - улыбается Юлия Юрьевна. – Моей дочери помогло трудолюбие, искренность, честность и любовь. В Ларисе что-то осталось от девчонки. Дети это чувствуют.

Героине конкурса пришлось пойти на некоторые жертвы ради участия: например, отказаться от классного руководства. Но скоро лучшая учительница России встретится с учениками, которые любят и ждут ее. Ждут и коллеги. Директор школы «Долина Знаний» Петр Байкалов сравнил накал страстей на конкурсе с чемпионатом.

- Победа Ларисы Гивиевны – безусловно рост для нее и всего образования Волгоградской области, - уверен Байкалов. Он и сам ранее принимал участие в конкурсе, знает, как это трудно. - Это невероятно сложно. Бывало идеи приходят буквально в последнюю ночь и выступление в десять, а в девять ты сидишь доделываешь, потому что посетили важные мысли. Это похоже на настоящий спортивный чемпионат, но накал эмоциональный и духовный.