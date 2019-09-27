Куда пойти в Волгограде: косплей и сальса, мотокросс, футбол и фестиваль корейской культуры

В конце сентября 2019 года жителей и гостей Волгограда ждут футбол, водное поло и мотокросс. Для молодежи - разные фестивали и опен-эйры, детвору ждут в музеях, а в театрах и концертных залах началась череда премьер. Куда пойти и что интересного посмотреть в Волгограде, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Театральный сезон 2019 - 2020 подарит немало премьер и открытий. Что нового и интересного покажут театры и филармония в Волгограде осенью 2019 [афиша]

«ДУХ УЛИЦ»

28 сентября с 12.00 до 21.00 на площади у интерактивного музея «Россия - моя история» развернется фестиваль молодежной культуры «Дух улиц». В программе – деловая зона, интерактивная зона «PRO-Образование», граффити, в 15.30 - косплей, после - сальса, бачата и другие молодежные субкультуры.

ФЕСТИВАЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА «ТРАМПЛИН»

В 12.00 29 сентября на мототреке «Максимка» в Советском районе откроется фестиваль экстремальных видов спорта «Трамплин». В программе - Открытый чемпионат и первенство области по мотокроссу в классах «Юниоры», «Open», «Ветераны». В отдельной категории выступят квадроциклисты, здесь же пройдут соревнования по паркуру и воркауту. Для зрителей также подготовили открытую тренировку по Kangoo jumps и интерактивные площадки с конкурсами. Вход свободный, справки – т. 68-02-22.

ФЕСТИВАЛЬ КОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Центр «Миринэ» приглашает 28 сентября в 14.30 на пятнадцатый Фестиваль корейской культуры. В 14.30 в ЦКЗ откроются игровые площадки, ярмарка, также будет немало интерактива - примерка ханбоков, кулинарный мастер-класс, дегустация. После начнется K-pop баттл, а в 16.00 – гала-концерт, где познакомят с самыми яркими традициями корейской культуры. Учтите, мест в зале не так уж много, так что приходите пораньше.

Волгоградцев познакомят с корейской культурой. Фото: Волгоградский центр корейской культуры «Миринэ»

«ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА»

«Старая Сарепта» приглашает малышей 28 сентября в 11.00 на пижамную вечеринку. В программе - бои подушками, дефиле пижам, хулиганское рисование, тоннель желаний и безудержное веселье. Подушки и пижаму захватите с собой. Билеты: 150 руб. 4+. Предварительная - т. (8442) 67-33-02.

ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ

Впервые в Волгограде пройдет зрелищное автошоу «Гонки на выживание». В программе - контактный автокросс, автобойня, огненное шоу, дискотека и масса адреналина.

На площадке байк-шоу в Тракторозаводском районе подготовят специальную трассу, где устроят захватывающие соревнования по автокроссу. 5 октября с 15.00 сражаться за победу будут профессиональные гонщики из Москвы и Волгограда. А после начнется самая настоящая автобойня, из которой целым выйдет только один автомобиль. Развлекать зрителей будут музыканты, также гостям предложат прокат багги и квадроциклов, выставку мотоциклов, будет и где перекусить. В 20.10 устроят сжигание машины, а в 21.00 начнется файер-шоу. Искры, вспышки огня и пиротехника дадут старт опен-эйр

Гонки на выживание. Фото: организаторы.

у, который продлится до часа ночи. Билеты: 500 руб. 6+

ВОДНОЕ ПОЛО

В пятницу и субботу в бассейне спорткомплекса на Семи Ветрах пройдут матчи второго тура чемпионата России по водному поло среди мужских команд Суперлиги. Ватерполисты «Спартака» сразятся с астраханским «Динамо-СШОР». 27 сентября в 18.00. 28 сентября в 12.00. Вход свободный.

ФУТБОЛ: «РОТОР» VS «СКА-ХАБАРОВСК»

В воскресенье 29 сентября в 18.00 «Ротор», который после обидного поражения от «Балтики» в Калиниграде все еще занимает третье место в турнирной таблице Олимп-Первенства ФНЛ, сразится со своим ближайшим преследователем – «СКА-Хабаровск». От соперников сине-голубых отделяет всего одно очко. Так что все на стадион, болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». Билеты: от 100 руб.

KINEMATIC SHORTS

Волгоградцам 27 сентября в 19.00 вновь покажут фильмы Фестиваля короткометражного кино Kinematic Shorts. На этот раз в 90-минутной программе представят шесть новинок из США, Канады и Европы. Среди них французская драма «Поле», американская комедия «Посудомойщик» и другие интересные короткометражки. Все фильмы будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами. Креативное пространство «Икра», наб 62-й Армии, 6, 2-й уровень. Билеты: 250 руб., льготный – 200. 18+

Кадр из фильма "Поле".

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ЦЕНТРОБАНКЕ

В субботу 28 сентября с 10.00 до 18.00 всех желающих приглашают на День открытых дверей в Центробанке на проспекте Ленина, 18. В программе - экскурсии, лекции, концерт, мастер-классы и викторины по финансовой грамотности. Экскурсоводы проведут в святая святых и расскажут немало интересного. Мероприятия будут идти не только внутри, но и на площадке в формате опен-эйр. В 11.00 начнется лекция «Как правильно взять и вернуть кредит», в 12.00 - «Нелегалы на финансовом рынке». А в 16.00 выступят артисты Царицынской оперы. Записаться можно на сайте Банка России - www.cbr.ru или по телефону (8442) 30-18-40 до 27 сентября включительно.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА КОШЕК

В выходные 28 и 29 сентября с 10.00 до 19.00 в ТРЦ «Акварель» пройдет международная выставка кошек «Кэт-парад». Здесь покажут самых красивых и статных мурлык. На выставке расскажут об особенностях пород, а если есть желание, вы можете уйти домой с новым другом. Вход «Ока», 2-й этаж. Билеты: 150 руб., дети от 7 до 14 лет, студенты и пенсионеры – 100, дошкольники - бесплатно в сопровождении взрослых.

ВЕЛОЭКСКУРСИЯ ПО ХРАМАМ

Отправиться на экскурсию по храмам на велосипеде приглашают горожан в воскресенье 29 сентября в 12.00. Интересный маршрут осилит даже ребенок. Начнется он у храма св. Иосифа Астраханского на Димитриевском кладбище, затем группа там же посетит церковь св. Георгия Победоносца, после - Свято-Духов монастырь и его зоосадик, храмы преп.Сергия Радонежского, Всех Русских Святых и храм-часовню в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница». А финиш будет в ЦПКиО, где запланирован пикник с гитарой. Регистрация - 8-917-832-48-28 (Мария).

«СКУЛЬПТУРА В ГОРОДЕ»

29 сентября в 11.00 Выставочный зал ВМИИ на Чуйкова, 37, приглашает на Детский день «Скульптура в городе». В программе: рассказ о скульпторе Алексее Криволапове, мастер-класс по лепке и изготовление интерактивной карты. Т. (8442) 24-16-79.

«ТОККАТА: ОТ БАХА ДО СОВРЕМЕННОСТИ»

Органный сезон в сарептской кирхе 28 сентября в 18.00 откроет программа «Токката: от Баха до современности». Произведения Баха, Жигу, Шуберта, Боэльмана, Томбеля и других композиторов исполнит органист Александр Новоселов из Петрозаводска. А перед началом концерта в 16.00 гостям предложат отправиться на экскурсию «Сарепта музыкальная», где расскажут о старинных инструментах. Билеты: экскурсия - 160 руб., концерт: 400 руб., льготный – 200. 6+