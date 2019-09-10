Театральный сезон 2019 - 2020 в Волгограде: гастроли, премьеры, открытия и ожидания

Театральный сезон 2019 - 2020 подарит волгоградцам немало премьер и открытий. Свои спектакли покажут не только местные театры, на гастроли приедут Буинский государственный драматический театр из Татарстана, труппа Тяньцзиньского молодежного театра пекинской оперы, Ульяновский театр юного зрителя «Nebolshoy театр», Тамбовский молодежный театр, русский драматический театр имени Пушкина из Ашхабада и другие. «КП-Волгоград» подскажет, чем порадуют и удивят почитателей искусства театры и концертные залы Волгограда этой осенью.

ЦАРИЦЫНСКАЯ ОПЕРА: ГАСТРОЛИ И ПРЕМЬЕРЫ

На сцене Царицынской оперы идут репетиции эпической оперы Бородина «Князь Игорь», которую зрителям представят в начале октября. Приглашенный режиссер Павел Сорокин планирует оторвать действо от декораций и исторической привязки, а акценты сделать на личности князя и авторской музыке.

13 сентября волгоградцев ждет опера «на бис» - зрители увидят спектакль-фантасмагорию Карла Орфа «Кармина Бурана».

В середине сентября в Волгоград впервые приедут артисты Тяньцзиньского молодежного театра пекинской оперы. Зрители увидят представление из трех частей, каждая из которых - отрывок из отдельного оперного спектакля: «Императорский дворец», «Нефритовый браслет» и «Небесный переполох».

Пекинская опера приедет в Волгоград. Фото: Афиша

17 октября Царицынская опера выступит с концертом «Cinema land» на фестивале театрального искусства в НЭТе, а в начале ноября отправится на гастроли в Саратов. Волгоградцам же в конце ноября по программе «Большие гастроли» покажут спектакли русского драмтеатра имени Пушкина из Ашхабада.

Еще одна премьера ждет волгоградцев в середине декабря - это будет опера Чайковского «Пиковая Дама», весной покажут «Дон Кихота». И, конечно, зимние праздники в театре отметят «Новогодним балом».

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-95, 505-205, 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru.

13 сентября в 18.30 - «Кармина Бурана». 12+

17 сентября в 18.30 - Пекинская опера. 6+

4 октября в 18.30, 5 октября в 17.00 - Премьера! «Князь Игорь». 12+

Билеты: 250 – 1500 руб.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

Молодежный театр откроет XIV театральный сезон 24 сентября чеховской «Чайкой». После новинку прошлого сезона покажут на фестивале в Крыму. А уже 11 октября волгоградцев ждет премьера спектакля «Сганарель, или Мнимый рогоносец» по пьесе Мольера, поставил его Дмитрий Сарвин из Санкт-Петербурга.

Мальчишек и девчонок в театре ждут уже 21 и 22 сентября. И к новому году детвору порадуют новой сказкой «Снежная королева» в постановке заслуженного артиста РФ Владимира Бондаренко.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

21 и 22 сентября в 11.00 и 14.00 – «Захватывающие приключения Фунтика». 6+

Билеты: 250 руб.

24 и 25 сентября в 19.00 – Премьера! «Чайка». 14+

11 октября в 19.00, 12 октября в 18.00, 13 октября в 14.00 и 18.00 - Премьера! «Сганарель, или Мнимый рогоносец». 12+

Билеты: от 490 руб.

Премьера! «Сганарель, или Мнимый рогоносец». Фото: ВМТ

ТЮЗ: СКАЗКИ И ГАСТРОЛИ

Волгоградский ТЮЗ в этом году будет отмечать свое 50-летие, так что сезон 2019 – 2020 будет полон приятных сюрпризов для зрителей юных и не только. Официальное открытие намечено на октябрь, театр порадует волгоградцев премьерой спектакля по пьесе Островского «Счастливый день». Будут и новые новогодние сказки, и подарки к юбилею, который будут отмечать 22 марта.

А пока ребят ждет новая сказка «Рикки-Тикки-Тави» и гастроли буинского драмтеатра. Артисты из Татарстана покажут детский спектакль о правилах дорожного движения на русском языке «Светофор», тургеневскую «Муму» и комедию на татарском языке с синхронным переводом на русский - «Кодалар - кодачалар».

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru

25 сентября в 11.00 – Премьера! «Рикки-Тикки-Тави»

Билеты: от 250 руб. 6+

26 сентября в 11.00 – «Сказ о царе Петре…»

Билеты: от 200 руб. 6+

Гастроли буинского драмтеатра:

17 сентября в 10.00 – «Светофор». 5+

17 сентября в 14.00 – «Муму». 12+

17 сентября в 18.00 – «Кодалар – кодачалар» или «Сваты». 16+

Билеты: от 200 руб.

"Кодалар - кодачалар". Фото: Буинский драмтеатр

НЭТ: СНОВА НОВЫЙ ХУДРУК

Артисты НЭТа открывают новый театральный сезон с новым худруком. Контракт с Никитой Ширяевым не продлили. Исполнять обязанности назначили Ангелину Шершень. Пока театр возвращает в афишу любимые зрителями постановки и строит планы на будущее. Сезон откроет «Ромео и Джульетта».

С 10 по 12 сентября на сцене НЭТа в рамках Всероссийского театрального марафона пройдут гастроли Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Зрителям покажут три лучших спектакля - лирическую комедию «Кубанские казаки», которая является «визитной карточкой» театра, романтическую историю «Non Dolet» по пьесе Жана Ануя «Черная невеста», а под конец звездный состав театра пригласит зрителей на улочки старого Тифлиса – на музыкальную комедию «Ханума».

А в середине октября на сцене НЭТа пройдет фестиваль региональных театров, посвященный Году театра в России.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru.

Гастроли Краснодарского академического театра драмы:

10 сентября в 19.00 - «Кубанские казаки». 12+

11 сентября в 19.00 - «Non Dolet». 12+

12 сентября в 19.00 - «Ханума». 12+

Билеты: 250 – 1800 руб.

2 и 3 октября в 19.00 – «Ромео и Джульетта».

Билеты: 50 - 1500 руб. 12+

"Кубанские казаки". Фото: Афиша

КАЗАЧИЙ ТЕАТР

Казачий театр откроет 27-й театральный сезон 13 сентября с «Музыкой казачьей души», а после отправится на фестиваль Балашов. В сентябре и ноябре в рамках «Больших гастролей» волгоградцам покажут спектакли Ульяновский ТЮЗ и Тамбовский молодежный театр.

Ульяновский «Nebolshoy театр» представит зрителям три своих лучших спектакля: «История одного похищения», «Плутни Скапена» и «Как Лопшо человеком стал».

В ноябре актеры Казачьего театра представят премьеру спектакля «Парень из нашего города», а юных зрителей ждет новая сказка в преддверии нового года.

Казачий театр, ул. Академическая, 3, т.: (8442) 94-93-68, 8-937-706-13-04.

13 сентября в 19.00 - «Музыка казачьей души». 12+

14 сентября в 11.00 - «Заколдованная царевна». 0+

14 сентября в 17.00 – «Собачье сердце». 16+

Гастроли Ульяновского ТЮЗа:

20 сентября в 18.30 и 21 сентября в 11.00 - «История одного похищения».

21 и 22 сентября в 17.00 - «Плутни Скапена».

22 сентября в 11.00 - «Как Лопшо человеком стал».

Билеты: от 100 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

88-й театральный сезон Музыкальный театр торжественно откроет в субботу, 28 сентября. По традиции, первыми волгоградцы увидят премьеры предыдущего сезона - мюзиклы «Продавец игрушек» и «Бременские музыканты». Премьеры и сюрпризы для зрителей театр представит ближе к Новому году.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т. (8442) 38-30-68. Билеты онлайн на сайте muzteatr-vlg.ru

28 сентября в 17.00 - «Продавец игрушек». 12+

29 сентября в 11.00 - «Бременские музыканты». 0+

29 сентября в 17.00 - «Вечера на хуторе близ Диканьки». 16+

Билеты: от 200 руб.

ТЕАТР КУКОЛ

Областной театр кукол в 83-м театральном сезоне готовит для маленьких зрителей несколько ярких премьер. В октябре школьникам расскажут сказку о финансовой грамотности «Иван Рублёв и Копейкино Царство». Под Новый год ребята узнают «Как Ёжик и Медвежонок встречали Новый год». В феврале волгоградцев ожидают сразу две новых сказки. Еще одну премьеру театр кукол готовит ко Дню победы для взрослых зрителей. Спектакль «Дом» расскажет о подвиге защитников Дома Павлова.

14, 15 и 16 ноября Дагестанский государственный театр кукол покажет волгоградским ребятам сказки «Тайна персиковой косточки» и «Полторы горсти». А волгоградский театр повезет в Дагестан свои спектакли.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru

21 сентября в 11.00 и 13.00 - «Три поросенка». 3+

22 сентября в 11.00 и 13.00 - «Волшебник Ох». 4+

Билеты: от 200 руб.

"Волшебник Ох". Театр кукол. Волгоградский областной театр кукол 2015 Скащенков А 2015

ТЕАТР ОДНОГО АКТЕРА

«Душечка» откроет новый сезон в Театре одного актера. Волгоградцев в исполнении заслуженной артистки Зинаиды Гуровой увидят инсценировку по произведениям Чехова, Шекспира и Мандельштама. 12 октября в театре покажут шукшинские «Светлые души». В программе осени также спектакли по мотивам произведений Гоголя, русской и советской классики. А под Новый год покажут полюбившийся зрителям « День рождения Тортиллы».

Театр одного актера, ул. 7-й Гвардейской, 11, т. (8442) 23-20-17.

5 октября в 17.00 - «Душечка».

12 октября в 17.00 - «Светлые души».

Билеты: 200 руб. 12+

ВОЛГОГРАДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

На открытие 83-го филармонического сезона волгоградцев ждет встреча с Оркестром русских народных инструментов имени Калинина и музыкантами ансамблей «Фолк-экспресс», «Царица» и «Лазоревый цветок».

Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением Андрея Аниханова откроет концертный сезон 22 сентября шедеврами отечественных композиторов. На сцену также выйдут солист Александр Новоселов (орган, Петрозаводск), военный оркестр 20-й отдельной мотострелковой бригады и дирижер Виталий Сергованцев.

А сезон органной музыки с талантливым органистом Александром Новоселовым стартует 27 сентября.

Андрей Аниханов. Фото: ВОФ

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

21 сентября в 17.00 – открытие концертного сезона.

22 сентября в 17.00 – открытие симфонического сезона.

27 сентября в 18.30 – открытие органного сезона.

Билеты: 200 – 400 руб.