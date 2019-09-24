Волгоградский судья разбился насмерть на квадроцикле во время охоты

Пока о самой аварии мало что известно. Делом занимается Следственный комитет РФ по Волгоградской области. В ночь с 23 на 24 сентября погиб Олег Карпенко, председатель Алексеевского районного суда. 47-летний служитель Фемиды уехал в этот вечер на охоту на своем квадроцикле. С собой он взял охотничьих собак. В темноте он съехал с дороги и перевернулся в балку. Внедорожник оказался сверху и придавил мужчину. Около пяти часов утра забеспокоилась жена. Телефон оказался недоступным. Тогда женщина позвонила друзьям. Помог ошейник GPRS, который был на одной из борзых. Они приехали на место, где находился пес и нашли мертвого судью. Все собаки остались сидеть рядом с хозяином.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа областного управления СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП-Волгоград" СУ СК Волгоградской области.

Олег Карпенко родился в 1972, закончил академию МВД, долгое время работал следователем. В 2001 году назначен судьей Алексеевского районного суда. А в 2017 году получил официальное назначение после решения квалификационной коллегией судей на должность председателя районного суда.

По словам коллег, охота была большой страстью Олега Владимировича. Он разводил породистых собак для охоты. Мужчина трижды был женат, у него осталась дочь. В этом году девочка поступила учиться в один из вузов.

Прощание с судьей состоится 25 сентября.