2019-09-25T14:41:46+03:00
Происшествия

В смерти волгоградского судьи не нашли криминала

Он отправился на охоту трезвым
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина съехал с дороги и упал в овраг. Фото: СУ СК по Волгоградской областиМужчина съехал с дороги и упал в овраг. Фото: СУ СК по Волгоградской области
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СУ СК по Волгоградской области опубликовала первые итоги предварительного расследования гибели судьи Алексеевского района Олега Карпенко. Его тело нашли в овраге утром во вторник недалеко от хутора Затоно-Подпесочный.

Как выяснила судебно-медицинская экспертиза, мужчина погиб от закрытой травмы шеи, перелома позвоночника и повреждения спинного мозга.

Найти место помогли датчики на собаках. Фото: СУ СК по Волгоградской области

Найти место помогли датчики на собаках. Фото: СУ СК по Волгоградской области

Вечером 23 сентября Олег Карпенко поехал на охоту на своем квадроцикле, с собой взял охотничьих собак – мужчина занимался их разведением. Супруга забеспокоилась к утру, она никак не могла дозвониться до мужа. Его удалось найти благодаря ошейникам с GPS-датчиками, которые были на псах. Верные животные остались сидеть у тела погибшего хозяина.

Олег Карпенко в должности судьи работал уже 18 лет. Фото: Алексеевский районный суд

Олег Карпенко в должности судьи работал уже 18 лет. Фото: Алексеевский районный суд

Судья в темноте съехал с основной дороги и перевернулся на квадроцикле в овраг. Машина придавила его сверху. Кстати, алкоголя в крови у Олега Карпенко не обнаружили, он был трезвым. Просто трагическая случайность.

Олег Карпенко работал в Алексеевском районном суде с 2001 года, в 2017 году его назначили председателем. Любимым увлечением мужчины вот уже много лет была охота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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