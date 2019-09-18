Куда пойти в Волгограде и Волжском: юбилей планетария, «Японский ШкАФ», день бега и ярмарка животных

Во второй половине сентября 2019 жителей Волгограда и Волжского ждут в театрах и музеях, в парках и планетарии, который отмечает юбилейную дату. Начинается концертный сезон, парки приглашают на последние в этом году кинопоказы и опен-эйры, а любители ЗОЖ отметят День бега. Куда пойти в Волгограде и Волжском с 18 по 25 сентября 2019, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Театральный сезон 2019 - 2020 в Волгограде: гастроли, премьеры, открытия и ожидания

ВОЛГОГРАДСКОМУ ПЛАНЕТАРИЮ - 65!

Волгоградский планетарий готовится к 65-летнему юбилею. Праздник будут отмечать три дня с 19 по 21 сентября. В программе - премьера лекции, дневные наблюдения в обсерватории, джаз под звездами и детская музыкальная сказка.

19 сентября 2019 в 10.00 и 14.00 волгоградцам представят новую лекцию «Приглашение в планетарий». Гостям расскажут историю планетария и обсерватории. А если повезет с погодой, то в 11.00, 13.00 и 15.00 устроят дневные астрономические наблюдения. Вечером, в 19.00, зрителей под звездным небом ждет романтическая программа «Комбо-джаз-бенда» под управлением Анатолия Воронова «В одиночестве луны...».

20 и 21 сентября в 11.00 детей и их родителей ждет философская сказка «Сказочный принц на большой планете», объединившая театр, науку и джаз. Т. (8442) 24-18-72.

Волгоградский планетарий подготовил интересную юбилейную программу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ДОРОГА ДОМОЙ»

В воскресенье 22 сентября в 16.00 в Комсомольском саду вновь ждут всех тех, кто неравнодушен к проблемам бездомных животных, и, конечно, тех, кто хочет найти себе верного друга. Здесь пройдет ярмарка животных «Дорога домой». В программе - концерт, мастер-классы, розыгрыши, аквагрим, бесплатные консультации ветеринара и множество призов.

«ЯПОНСКИЙ ШКАФ»

В воскресенье 22 сентября с 11.00 до 16.00 в Горьковке пройдет 7-й Японский школьный альтернативный фестиваль или просто «Японский ШкАФ». Участники молодежных объединений расскажут и покажут, за что они любят творчество и Японию. В библиотечных аудиториях посетителей ждут концерт, тематический квест, чайная церемония, манга и кино, оригами и японский театр, а также масса интерактива. Кроме того, все желающие могут поучаствовать в конкурсах косплея или скетч-арта. Вход свободный. 0+

«ФАКТОР СИЛЫ»

21 сентября в Волжском в парке «Новый город» и на территории ФОКа «Авангард» пройдет командный забег по пересеченной местности «Фактор Силы». Командам придется пройти массу проверок на выносливость и финишировать всем составом. А каждый их шаг будут отслеживать специальные чипы. Для взрослых подготовили дистанцию 3 км и 8 испытаний. Для юношей и девушек 14 - 17 лет - 1 км и 5 испытаний. Участие - бесплатное. Регистрация – 21 сентября с 12.00 до 13.30 у ФОКа «Авангард». А в 14.00 стартует забег и откроются развлекательные площадки. Зрителей и болельщиков ждут фитнес-уроки, зарядка и концерт, хэдлайнером которого станет кавер-группа Megapolis.

ПАРКОВОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Хотите узнать, что такое парковое ориентирование? Тогда приходите 22 сентября в 12.00 в Комсомольский сад (за НЭТом) на мероприятие, которое проведет наш гуру туризма Татьяна Ракова. Самых активных участников ждут призы, а те, кто придет просто погулять в парке, смогут посмотреть показательные выступления велосипедистов.

«ПЕРВАЯ УЛИЦА МИРА»

За год мероприятия грантового проекта «Первая улица Мира» музея Машкова посетили более 25 тысяч человек. И в сентябрьской программе победителя конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Потанина еще немало интересного.

21 сентября в 17.00 на улице Мира пройдет авторская пешеходная экскурсия «на бис». По многочисленным просьбам у волгоградцев будет еще одна возможность узнать про «Вечную классику и современный урболандшафт» от кандидата наук, член Союза архитекторов России Юлии Янушкиной. Сбор – у музея на проспекте Ленина, 21.

25 сентября в 18.00 в музее пройдет встреча с Л.А. Михайловской, посвященная жизни и творчеству художника Алексея Криволапова.

А 29 сентября в 11.00 ребят и их родителей приглашают на Детский день «Скульптура в городе» в Выставочный зал ВМИИ на Чуйкова, 37. В программе - рассказ о скульпторе Алексее Криволапове, мастер-класс по лепке и изготовление интерактивной карты.

ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В субботу 21 сентября с 12.00 до 17.00 музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на историческую интерактивную программу, посвященную столетию боев за Царицын во время Гражданской войны. Здесь воссоздадут атмосферу той эпохи и расскажут про оборону города, реконструкторы покажут вооружение и обмундирование бойцов Красной и Белой армий, а сотрудники музея продемонстрируют быт мирных жителей. Также гостям предложат нарисовать агитационный плакат и попробовать кашу из полевой кухни образца 1909 года. Запись – т. (8442) 67-33-02. Билеты: 300 - 350 руб. 7+

КРОСС НАЦИИ

21 сентября в России отмечают День бега. По такому случаю в разных уголках страны пройдет «Кросс наций». В Волгоградской области к нему присоединятся более 13 тысяч человек – любители, профессионалы, ветераны спорта и олимпийские чемпионы.

В Волгограде праздник бега пройдет на «дороге болельщиков» - между ЦПКиО и «Волгоград Ареной». Для участников разного уровня спортивной подготовки подготовили четыре дистанции – 1000, 4000, 8000 и 12 000 метров. При этом километр могут пробежать не только взрослые, для детворы устроят специальный «Цифровой забег». Будут и массовая зарядка, развлекательная программа, интерактивные площадки, концерт, конкурсы, викторины и, конечно, памятные медали. Старт - 21 сентября в 10.00. Регистрация - 18 сентября с 14.00 до 19.00 в манеже ВГАФК, ул. Чуйкова, 75.

Волжан также приглашают пробежать «Кросс нации». Для детей 5 – 7 лет подготовили дистанцию 50 метров, для юношей и девушек – 1000 метров. Также будет массовый забег на километр и для более продвинутых – 4000 метров. Подать заявку можно онлайн на сайте vlzsport.ru/2019/09/10/kross-2019/ или в день старта. Место сбора - Волжский, перекресток улиц Карбышева и Оломоуцкой (у ТЦ «PALLADIUM»). 21 сентября, регистрация – в 9.00, первый старт - в 10.00.

МАСТЕРСКАЯ СКАЗОК

В Старой Сарепте начинает работу мастерская сказок «Сказание», где желающих научат создавать свои собственные оригинальные сказки. Ведет занятия сказкотерапевт Юрий Масленов. И все это очень серьезно, ведь сказка поможет подросткам рассказать о проблемах, а взрослым - лучше понять друг друга. Запись – т. 8-902-362-75-71.

«ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ЦИРКА»

В новой программе на арене волгоградского цирка медведи танцуют, жонглируют, играют в мяч и даже выполняют трюки на гироскутере под чутким руководством народного артиста России Гранта Ибрагимова. «Шимпанзе в ресторане» заставят вас улыбнуться, как и клоунский дуэт Сергея Гульченко и Юрия Филатова. Выйдут на арену и очаровательные еноты и носухи, кошки и собаки, которые удивят не только своей мимишностью. Также в программе эталонный номер Мурада Хыдырова «Свобода лошадей», «Вьюга» от воздушной гимнастки Евгении Полусаловой, акробаты династии Суанбековых, покоряющие «Колесо Смелости», и многое другое.

Волгоградский цирк, ул. Краснознаменская 15, т. (8442) 33-45-74, билеты онлайн на сайте circus.volgograd.ru.

21 сентября в 14.00.

22 и 28 сентября, 5 и 6 октября в 12.00 и в 16.00.

26 сентября и 10 октября в 19.00.

29 сентября в 14.00.

Билеты от 400 до 1500 руб. Дети до 5 лет – бесплатно (без места).

В цирке - мировые звезды. Фото: Светлана КИРИЛЛОВА

Концерты

«ИМПЕРАТОРСКАЯ ЧЕТА»

В Выходные ансамбль старинной музыки «Конкордия» представит хоровую программу «Императорская чета» на открытой сцене у фонтана «Искусство». Зрители услышат историю любви Николая II и Александры Федоровны, рассказанную воспитательницей императора госпожой Олленгрэн.

В программе английский «Вечерний звон» сольется с знаменитым русским вариантом под звон серебряных колоколов из коллекции Михаила Рубцова. Также прозвучат русские и английские старинные певческие миниатюры, серенады и духовные стихи.

Центральная набережная, сцена у фонтана «Искусство».

21 и 22 сентября в 18.00. Вход свободный.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ФИЛАРМОНИИ

На открытие 83-го филармонического сезона волгоградцев ждет настоящий музыкальный коктейль. Порадуют зрителей Оркестр русских народных инструментов имени Калинина, ансамбль песни «Царица», ансамбль песни и инструментальной музыки «Фолк-экспресс», ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» и солисты филармонии.

А на следующий день академический симфонический оркестр под управлением Андрея Аниханова откроет сезон шедеврами отечественных композиторов. В новой программе также задействуют органиста Александра Новоселова (Петрозаводск) и военный оркестр 20-й отдельной мотострелковой бригады.

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru

21 сентября в 17.00 – открытие концертного сезона.

22 сентября в 17.00 – открытие симфонического сезона.

Билеты: 200 – 400 руб. 6+

С ДЖАЗОМ ПО ВОЛГЕ

Джазовый теплоход последний раз в этом сезоне отправится на прогулку по Волге. Прекрасная музыка в исполнении квартета «А-ДЖАЗ», огни вечернего города и романтическая атмосфера – все это ждет волгоградцев на борту.

Речной порт, причал №17 (напротив музея «Россия - моя история»).

23 сентября в 19.00. Билеты: 1000 руб. Детям до 7 лет - бесплатно.

Театры

«ТРИ ПОРОСЁНКА»

Волгоградский областной театр кукол откроет 83-й сезон одним из самых любимых маленькими зрителями спектаклей - «Три поросенка» по сказке Сергея Михалкова. В этом году постановке режиссера Юрия Бычкова о том, как три брата сумели победить глупого волка, исполнилось 35 лет. Но она все так же интересна.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т. 8-960-880-68-90, билеты онлайн puppetvlg.ru

21 сентября в 11.00 и 13.00. Билеты: от 200 руб. 3+

"Три попросенка". Фото: театр кукол

«ЧАЙКА»

Молодежный театр откроет XIV театральный сезон 24 сентября чеховской «Чайкой». В интерпретации заслуженного артиста РФ Владимир Бондаренко это театр в театре. Начиная с сорванной постановки Треплева и заканчивая чеховским финалом.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442) 38-17-52, 8-995-407-17-52. Билеты онлайн на сайте molod-theatre.ru.

Премьера! 24 и 25 сентября в 19.00. Билеты: от 490 руб. 14+

«ПУЛИ В ШОКОЛАДЕ»

«Театр в Леднике» открывает новый сезон читкой пьесы Михаила Волохова «Пули в шоколаде». Трагикомический треш-абсурд представят Игорь Мишин, Максим Перов и Ксения Посохова.

Лофт1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а. Т. (8442) 33-21-60.

23 сентября в 19.00. Билеты: 200 - 500 руб. 18+

Выставки

«ЦАРИЦЫН»

Выставка «Царицын» - первая часть масштабного выставочного проекта Интерактивного музея «Россия - моя история», посвященного 430-летию нашего города. Посетителям представят архивные фотографии и документальный фильм о жизни в Царицыне XIX и XX века в мультимедийном формате. Увидеть их можно будет до 9 октября. А 21 сентября пройдет игра-викторина.

Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1Б. Вход на выставку – свободный.

Царицын. Мультимедийная выставка

КОНСТАНТИН КОРОВИН: «Я БОЛЕЮ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА»

В музее Машкова открылась выставка «Я болею болезнью сердца», на которой представлены три произведения знаменитого художника-импрессиониста Константина Коровина. Волгограцы увидят три работы мастера из фонда ВМИИ - «Пикник» (1906), «В Крыму» (1916) и «Марсель» (1930-1939). Выставка будет работать до 31 декабря.

Музей Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44.

«ДЕНЕЖНЫЙ ШЕЛЕСТ В ОСЕННЕЙ САРЕПТЕ»

В «Старой Сарепте» в рамках проекта «Двенадцать» открылась выставка «Денежный шелест в осенней Сарепте». Здесь можно увидеть боны Венгрии, Германии, Казахстана, Камбоджи, Украины, денежные знаки Временного правительства 1917 года, русско-азиатского банка и другие. Работать выставка будет ровно месяц, а каждую субботу в 12.00 посетителей ждет экскурсия.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 и 51-67-49.