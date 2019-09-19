Единороссы и ГИБДД: «треноги» на дорогах работают без нарушений, стоят законно

Автовладельцы уже давно привыкли к тому, что на дороге за ними со столбов и мостов наблюдают видеокамеры. Но не так давно их дополнили передвижные комплексы фото-видеофиксации, а в народе треноги. Правда, если к первым у водителей особых претензий не было, то последние вызывают множество вопросов и даже агрессию со стороны автомобилистов. Многие уверены, что их установили только для того, чтобы обирать владельцев машин, а не предупреждать и фиксировать нарушения. Пару месяцев назад разгорелся большой скандал по поводу законности подобной фиксации. Прокуратуры на местах должны были провести массовую проверку. Ее результаты пока не озвучивали. Но в Волгоградской области этим вопросом занялись представители «Единой России» совместно с ГИБДД.

Из 300 видеокамер в Волгограде, 22 - это мобильные комплексы, который фиксируют только нарушение скорости. И все они принадлежат администрации Волгоградской области. А вот их обслуживанием занимается частная компания – она это право выиграла по тендеру.

-За каждым закреплен оператор, который сначала проходит специальное обучение. Есть определенный ГОСТ и рекомендации производителя оборудования по установке. Так, например, дальность установки прибора не менее 3 метров от края проезжей части, высота 0,5-2 метра от уровня дорожного полотна. Причем изменение высоты «треноги» и удаленность прибора не влияет на точность измерения скорости. От данных условий зависит лишь качество фотоматериала. За деятельностью таких камер контроль осуществляет администрация региона, она же являются собственником комплексов, - говорит оператор Александр Натаров.

Кстати, по словам ГИБДД, устанавливают передвижные комплексы в местах повышенной аварийности. Например, треногу поставили на въезде в Волжский. Там в начале сентября произошла смертельная авария. Основная причина – превышение скорости водителем.

- Сами водители должны понимать, что такие меры предпринимаются не в целях получить прибыль, а в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Это все же дисциплинирует, - говорит региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Геннадий Кузнецов.

Правда, водители, не смотря на попытки их убедить, что все прозрачно и законно, продолжают сомневаться. Если стационарная камера висит на столбе и в ее работу практически невозможно вмешаться, то, где и как будет работать тренога, зависит от оператора.

К тому же смущает многих лот, который еще летом выставила область. Ведь в контракте указана конкретная цифра нарушений, которые нужно зафиксировать - 98 936, примерно по 24,7 тысяч месяц. Оператор получит за это 9,2 миллиона рублей. Правда, в закупке было указано 42 комплекса, а не 22, которые сейчас стоят на дорогах. Не исключено, что остальные появятся чуть позже.

КСТАТИ

Местоположение треног можно узнать на сайте www.safereg34.ru– эта информация находится в общем доступе. И их «передвижение» должно там также отражаться.