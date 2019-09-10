Куда пойти в Волгограде и Волжском: Pipl Fest, театр, футбол, осенний велопарад и день арбуза

На этой неделе Волгоград и Волжский ждут немало интересных событий. Будет много спорта, фестивали в парках и в планетарии, театральные гастроли, новые выставки и программы в музеях, на Волгоград Арене играет «Ротор», а любителей бега приглашают на полумарафон. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда можно сходить и что посмотреть в Волгограде и Волжском с 10 по 17 сентября 2019.

Театральный сезон 2019 - 2020 подарит немало премьер и открытий. Что нового и интересного покажут театры и филармония в Волгограде осенью 2019 [афиша]

В Царицынской опере - "Кармина Бурана".Фото: Александр КУЛИКОВ

PIPL FEST

Планетарий в выходные 14 и 15 сентября с 13.00 до 22.00 приглашает в свой внутренний дворик на PIPL FEST - фестиваль для творческих людей, которые хотят доказать, что Волгоград – вовсе не самый депрессивный город страны. Здесь будут создавать арт-объекты и устраивать полезные интерактивы. Будут и маркет, и фуд-корт, и множество интересных бесед. Атмосферу будут задавать талантливые музыканты из Волгограда, Питеры, Элисты, Самары, Астрахани и Москвы. А в завершение выступят хэдлайнеры: в субботу - CREAM SODA, в воскресенье - Серёжа Драгни. Билеты: 800 руб.

ЗАБАВНАЯ НАУКА

В субботу в Комсомольском саду развлечения на любой вкус и возраст. 14 сентября с 17.00 до 19.00 Музей занимательных наук Эйнштейна приглашает детей и взрослых в лабораторию под открытым небом на Аллее звезд. Попробовать себя в роли исследователя, запустить вечный двигатель, разгадать загадку пирамиды или окунуться в туман могут все. Вход свободный.

Праздники для детворы устроят в парках.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ, КРАСКИ И ОГОНЬ

Миллионы мыльных пузырей, карнавал костюмов и возможность вновь почувствовать себя беззаботным ребенком ждут волжан на семейном празднике в парке «Волжский» 15 сентября в 15.00. Вход: 200 рублей (мыльные пузыри включены).

Фестиваль красок пройдет 14 сентября в 17.00 в парке у спорткомплекса «Спартанец» на улице Николая Отрады, 32а. В программе - заводная музыка, залпы красок и веселые конкурсы. Входной билет (пакетик краски) - 150 рублей. А после – в 21.00 там же устроят фестиваль огня «Вместе Зажигаем». Файерщики покажут двухчасовое огненное шоу со сложными трюками и элементами театрализации. Также гостей ждут конкурсы и интерактивы. Билеты - 300 рублей.

ВСТРЕЧАЕМ БАБЬЕ ЛЕТО

В Крупеничкином доме музея Машкова (ул. Чуйкова 37, т. (8442) 24-16-79) в субботу 14 сентября в 11.30 встречают бабье лето. Детвору ждут на праздник «Семен Летопроводец». Мастерицы расскажут о старинных обрядах, также в программе - загадки, хороводы, игры и мастер-класс по созданию «Солнечного коня», который непременно принесет в дом достаток и благополучие.

ФУТБОЛ: «РОТОР» VS «ФАКЕЛ»

«Ротор» сейчас на третьем месте в Первенстве ФНЛ. И у него еще есть шанс догнать лидеров по очкам и оторваться от дышащих в спину соперников. В субботу 14 сентября на «Волгоград Арене» нас ждет домашний матч с воронежским «Факелом». Все на стадион, болеем за наших! И учтите, матчи теперь начинаются на час раньше - в 18.00. Билеты: от 100 руб.

МОТОКЛУБ НА БОБРАХ

В субботу, 14 сентября на пляже в парк-клубе «Бобры» пройдет демонстрация квадро- и мототехники. Все желающие смогут пройти трассу на квадроциклах в два этапа - медленно и быстро. Волгоградцы еще могут принять солнечные ванны на пляже, также в программе - увлекательные конкурсы, подарки и призы для победителей. Регистрация и подробности по телефону (8442) 600-195.

ОСЕННИЙ ВОЛГОГРАДСКИЙ ВЕЛОПАРАД

Снова тысячи любителей двухколесного транспорта отправятся на большой осенний Волгоградский велопарад под девизом «За развитие велотранспортной инфраструктуры». Стартует колонна от Царицынской оперы 15 сентября в 13.00 и проедет около 10 километров по Первой продольной до площади Советской. Это будет настоящий спортивный праздник, так что хорошее настроение - обязательно. А обладателей оригинальных костюмов по традиции ждут призы.

Все на велопарад!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

БЕЖИМ ПОЛУМАРАФОН

Волгоград готовится к крупнейшему забегу осени. 15 сентября каждый желающий, имеющий допуск врача, может выйти на дистанции «Волгоградского полумарафона-гандикапа». Пробежать по Центральной набережной можно 21 километр в формате гандикапа - с раздельным стартом и общим финишем для разных возрастных групп, а также 10 км и 5 км. Для участников до 12 лет включительно устроят детский забег на 1 км. Обязательна предварительная регистрация на сайте newrunners.ru. Подробности - т. (8442) 38-12-53.

Дистанции пройдут по набережной.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«ГЕЙМ-ФЕСТ» И ДЕНЬ АРБУЗА В СТАРОЙ САРЕПТЕ

Музей-заповедник «Старая Сарепта» устроила весьма насыщенную субботу. 14 сентября в 11.00, 13.00 и 15.00 здесь пройдет «Гейм-фест» или Большой фестиваль игр, где можно будет посмотреть, поиграть и себя показать. В программе - квесты, анимация и активные игры, урок старинного письма игры по мотивам истории Гарри Поттера. Билеты: 200 руб. 5+

14 сентября в 17.00 в Сарепте отметят День арбуза. В программе вкусного праздника - интересные факты и необычные рецепты, дегустация арбузного меда, веселые игры, народные забавы и, конечно, «арбузный стол». Билеты: 400 руб. Запись – т. (8442) 67-33-02.

ОРКЕСТР В ВОЛЖСКОМ

15 сентября в 17.00 в Волжском в ДК «Октябрь» Волгоградский академический симфонический оркестр подарит волжанам концерт. В программе прозвучат фрагменты из кинофильмов, любимые мелодии Хачатуряна, Штрауса, Дунаевского, музыка из балетов Чайковского и даже зажигательная «Самба». За дирижерским пультом - Андрей Аниханов, солисты: Альберт Жмаев (скрипка) и Анатолий Паткевич (труба). Вход свободный.

За дирижерским пультом - Андрей Аниханов. Фото: ВОФ

«ЗВУКИ ЗВЕЗД» В СТАРИННОЙ КИРХЕ

14 сентября в 18.00 в старинной сарептской кирхе будут звучать «Звуки звезд». На концерте исследователь звука Константин Губин и лидер рок-группы «Небо Рыб» Александр Кафтанов представят самые необычные и редкие музыкальные инструменты - гонги, плоские колокола, хрустальные поющие чаши, калимбы, глюкофоны, монохорд, пиренейские колокольчики и еще многое, чего вы еще не слышали. Билеты: 300 руб. 7+

Фото: Афиша.

ГЛЕБ ВЯТКИН 85

Музей Машкова 13 сентября в 17.00 приглашает на открытие юбилейной персональной выставки волгоградского мастера Глеба Вяткина – «Глеб Вяткин 85». В экспозиции - 60 живописных и 20 графических работ художника. Среди них и те, что прежде не выставлялись и те, что стали своеобразной визитной карточкой Глеба Вяткина. Работать выставка на проспекте Ленина, 21, будет с 13 сентября по 21 октября.