2019-09-06T12:27:33+03:00
Происшествия

«Они вылетели на дорогу»: появилось видео наезда «шестерки» на двух школьников в Волжском

Эти дети пополнили печальную статистику аварий: 74 ребенка попали под колеса авто в этом году [фото, видео]
Юлия Данильченко
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Момент, когда двое школьников из Волжского попали под колеса «шестерки», запечатлели камеры наружного наблюденияМомент, когда двое школьников из Волжского попали под колеса «шестерки», запечатлели камеры наружного наблюденияФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Момент, когда двое школьников из Волжского попали под колеса «шестерки», запечатлели камеры наружного наблюдения. Видно, как около семи вечера по улице 40 лет Победы мчится бежевая «шестерка». Мальчики 9 и 12 лет выходят на пешеходный переход. Одна полоса останавливается – водители пропускают ребят, а вот отечественная легковушка сбивает детей с ног. Автомобилисты останавливаются, чтобы помочь пострадавшим.

Сама 33-летняя автоледи объяснила, что же случилось.

- Я поехала с работы за ребенком в детский сад. Я ее забрала. Я выезжала со двора на 40 лет Победы и повернула в сторону улицы Дружбы, - рассказывает полицейским виновница аварии. – Я медленно ехала. Передо мной был «Ситроен», он остановился, я его объехала и поехала. И вылетели дети, пробежали бегом. Я стала тормозить, но дети уже были перед машиной.

Женщина говорит, что дети сами выбежали. Но это переход, водитель обязан притормозить в любом случае. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Женщина говорит, что дети сами выбежали. Но это переход, водитель обязан притормозить в любом случае.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сказать, с какой скоростью двигалась, женщина не может. Но это уже установит экспертиза. Эти два ребенка пополнили печальную статистику: с начала 2019 года под колесами автомобилистов оказались 74 ребенка, еще один погиб.

- В каждом втором случае наезд на ребенка-пешехода совершен на пешеходном переходе. 18 детей и подростков стали участниками ДТП, переходя проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу; 16 - по регулируемому. При этом, причинами всех ДТП на пешеходных переходах стали нарушения ПДД водителями транспортных средств: в 29 случаях - нарушения правил проезда пешеходных переходов; 2 - нарушения требований сигналов светофора; 2 - иные нарушения, - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.

Вывод один: не гоняйте! Жизни людей на дорогах всегда и везде зависят от водителей и соблюдения ПДД

Авария в Волжском: сбили двух школьников на "зебре".

ИСТОЧНИК KP.RU

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