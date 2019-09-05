В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на "зебре"

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-05T19:18:05+03:00

Мальчишек 9 и 12 лет с травмами увезли в больницу

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Каждый день еще до начала учебного года гаишники напоминали: волгоградцы, будьте внимательнее за рулем - скоро дети пойдут в школу и надо быть предельно аккуратными возле учебных заведений. А 5 сентября в Волжском легковушка сбивает двух школьников прямо на «зебре».

Случилось это примерно в 18.45. 33-летняя женщина ехала за рулем своей «шестерки» со стороны улицы Мира в сторону улицы Дружба. И то ли отвлеклась, то ли забыла, что перед школами надо снижать скорость, но автоледи на полной скорости вылетела на пешеходный переход.

- Под колесами оказались два мальчика: одному 12 лет, второму - 9 лет. Оба получили травмы различной степени тяжести. Их на «скорой» увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Благо, женщина не сбежала с места ДТП, а сама вызвала полицию и врачей.

- На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства происшедшего, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU