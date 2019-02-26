2019-02-26T14:22:56+03:00
Общество

В Волгограде трамвай станет частным

А пути останутся государственными
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Что получится из "частного трамвая", можно будет сказать через три года, когда эксперимент закончится.Что получится из "частного трамвая", можно будет сказать через три года, когда эксперимент закончится.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

В Волгоградской областной Думе сегодня состоялся парламентский час. Неожиданным для многих стало выступление Евгения Москвичева, депутата Госдумы - он не был заявлен в программе. Еще неожиданней для всех волгоградцев станет и информация, которую озвучил народный избранник. Трамвай в Волгограде станет частным. Волгоград попал в эксперимент. Здесь будут совершенствовать транспортную систему.

- Мы считаем, что в России трамвай должен стать основным городским транспортом. Сейчас отобрано четыре города, где будем усиленно развивать скоростное движение трамвая, - сообщил депутат

По словам депутата, одна из задач – сделать трамвайные пути обособленными, провести реконструкцию, где трамвай пересекает проезжую часть. Также планируется ремонт и строительство новых трамвайных станций, которым уже по 40 лет. Уже точно известно, что Волгоград получит на это полмиллиарда рублей.

Причем к государственным деньгам добавятся бизнес-вложения.

- Мы хотим, чтобы инфраструктура была государственная, а трамвай был частным, и тогда он будет развиваться совершенно по-другому. На примере четырех городов мы это опробуем в течение трех лет, и если будет положительный опыт, скопируем его на всю Россию, - поделился с депутатами Евгений Москвичев.

Водоканал, теплосети, мусор в Волгоградской области уже отдали в концессию. Теперь на очереди «Метроэлектротранс». Сейчас предприятие считается глубоко убыточным. С приходом нового концессионера ситуацию планируют изменить. Правда, депутат пока не обмолвился, есть ли уже конкретные компании, которые готовы «помочь» городу с развитием трамвая.

КСТАТИ

Евгений Москвичев говорил не только про трамвай. Он упомянул строительство обходного пути вокруг Волгограда длиной в 71 километр и про 33,5 миллиарда рублей на него. Также рассказал о реформе легкового такси, в котором будут работать исключительно граждане России. Успел вспомнить и про закон о лицензировании заказных перевозок, который собираются принять в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Волгоградка отдала за снятие порчи полтора миллиона рублей
Убийство в Михайловке пытались скрыть поджогом дома
Педофилу, надругавшемуся над племянницей, в два раза увеличил срок
Отомстила за сестру: волгоградка запинала иномарку ее бывшего ухажера
«Волгоград Арена» в топ-10 премии «Лучшая арена 2018 года»
Волгоградского фермера будут судить за трехмиллионный долг по зарплате
Снегопад завалил дороги 27 районов Волгоградской области
В Волгоградской области очередь в детские сады почти полностью исчезла
В Волгоградской области на пожарах погибли двое курильщиков
Пешеход погиб под колесами «семерки» в Волгоградской области
В Волгограде нашли пропавшего на два дня одиннадцатилетнего мальчика
Волгоградского должника сдала приставам любовь к страйкболу
Волгоградцев зовут на ярмарку «Дары родного края»
Юные волгоградцы разработали уникальную систему распознавания пожаров
SOS: в Волгограде пропал 11-летний мальчик
Волгоградцу, пойманному со ста дозами «синтетики», дали 8 лет «строгача»
Волгоградцы выйдут на митинг в защиту расстрелянных коров
Эпидемия гриппа в Волгограде пошла на спад
«Она нас просто вынесла!»: волгоградка отобрала гаджеты у Басты и Тимати
С волгоградца, приговоренного к пяти годам за наркотики, сняли все обвинения
«Аэрофлот» запустит прямой рейс из Волгограда в Сочи
«Ротор» заплатит 800 тысяч рублей за тренировки в Астрахани
В Волгограде суд закрыл Дом офицеров на "неопределенный срок"
В Волжском задержали курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров для телефонных мошенников
В Волгограде новый мусоровоз «поскользнулся» на дороге и съехал в кювет