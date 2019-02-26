В Волгограде трамвай станет частным

В Волгоградской областной Думе сегодня состоялся парламентский час. Неожиданным для многих стало выступление Евгения Москвичева, депутата Госдумы - он не был заявлен в программе. Еще неожиданней для всех волгоградцев станет и информация, которую озвучил народный избранник. Трамвай в Волгограде станет частным. Волгоград попал в эксперимент. Здесь будут совершенствовать транспортную систему.

- Мы считаем, что в России трамвай должен стать основным городским транспортом. Сейчас отобрано четыре города, где будем усиленно развивать скоростное движение трамвая, - сообщил депутат

По словам депутата, одна из задач – сделать трамвайные пути обособленными, провести реконструкцию, где трамвай пересекает проезжую часть. Также планируется ремонт и строительство новых трамвайных станций, которым уже по 40 лет. Уже точно известно, что Волгоград получит на это полмиллиарда рублей.

Причем к государственным деньгам добавятся бизнес-вложения.

- Мы хотим, чтобы инфраструктура была государственная, а трамвай был частным, и тогда он будет развиваться совершенно по-другому. На примере четырех городов мы это опробуем в течение трех лет, и если будет положительный опыт, скопируем его на всю Россию, - поделился с депутатами Евгений Москвичев.

Водоканал, теплосети, мусор в Волгоградской области уже отдали в концессию. Теперь на очереди «Метроэлектротранс». Сейчас предприятие считается глубоко убыточным. С приходом нового концессионера ситуацию планируют изменить. Правда, депутат пока не обмолвился, есть ли уже конкретные компании, которые готовы «помочь» городу с развитием трамвая.

КСТАТИ

Евгений Москвичев говорил не только про трамвай. Он упомянул строительство обходного пути вокруг Волгограда длиной в 71 километр и про 33,5 миллиарда рублей на него. Также рассказал о реформе легкового такси, в котором будут работать исключительно граждане России. Успел вспомнить и про закон о лицензировании заказных перевозок, который собираются принять в Госдуме.