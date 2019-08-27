«Воронины» отмечают 10-летие съёмок и премьеру нового сезона

Cъёмки сериала начались 10 лет назад — 25 августа 2009 года. За это время сериал, съёмочная группа которого сейчас находится в Сочи, вписал своё имя в Книгу рекордов Гиннесса, получил две премии ТЭФИ, собрал в кадре десятки звёзд и кардинально изменил жизни исполнителей главных ролей.

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА (ВЕРА ВОРОНИНА)

Благодаря «Ворониным» актриса стала суперзвездой, популярным инстаблогером и украшением светских мероприятий. Она не только играет в театре и кино, но и активно участвует в съёмках программ (например, недавно она покоряла «Форт Боярд»). Также Волкова неоднократно становилась ведущей различных телепроектов, а этим летом взялась за кулинарное шоу «Вкусно и полезно» на Dомашнем. Перемены произошли и в личной жизни Екатерины: она вышла замуж за хореографа и архитектора Андрея Карпова. У пары родилась дочь Лиза, которая сейчас учится во втором классе и занимается фигурным катанием.

Фото: СТС.

ГЕОРГИЙ ДРОНОВ (КОНСТАНТИН ВОРОНИН)

По словам актёра, «Воронины» подарили ему огромную зрительскую любовь и знакомства с актёрами и режиссёрами: «Я получил от проекта и творческое, и финансовое удовлетворение, в общем, много разных бонусов и связей, а в своём личном рейтинге профессиональных достижений поднялся ещё на одну или даже несколько ступеней». Георгий также играет с коллегами по сериалу в спектаклях «Чужих мужей не бывает» и «Шалости женатого плута». Кстати, во время съёмок «Ворониных» он впервые примерил роль отца: в семье Дронова появились дочь Алиса и сын Фёдор.

Фото: СТС.

СТАНИСЛАВ ДУЖНИКОВ (ЛЕОНИД ВОРОНИН)

Большие перемены произошли в карьере исполнителя роли Лёни Воронина. В 2014 году Станислав стал заслуженным артистом Республики Мордовия. В том же году был удостоен премии Олега Табакова, а в 2018 году получил звание «Заслуженный артист Российской Федерации». С 2009 года актёр служит в МХТ имени Чехова, где играет в семи спектаклях. Кроме того, он озвучивает мультфильмы, активно снимается в кино и сериалах, ведёт телепрограммы и занимается фотографией. В прошлом году он открыл выставку «Настоящие люди», где представил портреты как известных, так и обычных людей. В личной жизни актёра также случились изменения. Станислав расстался с актрисой Кристиной Бабушкиной, которая родила ему дочь Устинью. Сейчас он встречается с флористом Катериной Волга. Кстати, у Дужникова есть ещё одно личное достижение: на площадке «Ворониных» он похудел на двадцать килограммов.

БОРИС КЛЮЕВ (НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ВОРОНИН)

Роль Николая Воронина обеспечила актёру главную телевизионную награду ТЭФИ. А этой весной Борис Владимирович получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Сейчас народный артист не только снимается в кино и сериалах, но и озвучивает персонажей голливудских фильмов, сериалов и мультфильмов. Кстати, в этом году Клюев отметил двойной юбилей: своё 75-летие и 50 лет службы в Малом театре.

Фото: СТС.

АННА ФРОЛОВЦЕВА (ГАЛИНА ИВАНОВНА ВОРОНИНА)

Сериал СТС подарил Анне Васильевне всенародную любовь и славу. Многие, кстати, отмечают, что она, как и её героиня, любит готовить и всех угощать. Так, актриса периодически приносит на съёмочную площадку «Ворониных» блюда собственного приготовления, например свои фирменные пельмени из трёх видов мяса. В перерывах между съёмками она путешествует, играет в спектаклях и воспитывает внучек Анну и Полину.

Фото: СТС.

ЮЛИЯ КУВАРЗИНА (НАСТЯ ВОРОНИНА)

По словам Юлии, благодаря «Ворониным» ей поступает большое количество предложений в кино и театре. Сейчас актриса служит в Театре на Таганке, а также играет в спектаклях «Любовь и голуби» и «Шалости женатого плута» с коллегами по сериалу. Кстати, Куварзина, как и её экранный муж, похудела на двадцать килограммов. Она старается питаться правильно и быть примером для дочери Лизы.

МАРИЯ ИЛЬЮХИНА (МАША ВОРОНИНА)

«Воронины» стали для Марии второй семьёй, которая принесла ей всероссийскую известность. Актриса снимается в телесериалах и рекламе одежды, косметики, ювелирных украшений, шоколада и спортивной одежды для гимнасток. Кстати, Мария является кандидатом в мастера спорта и неоднократным призёром международных и всероссийских соревнований по художественной гимнастике. Также она была главным редактором журнала «Первоклассные родители», ведущей детских фестивалей и работала на модных показах известных брендов. Кроме того, Мария профессионально занимается музыкой, а в начале лета выпустила клип на дебютную песню «Искры».

Фото: СТС.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Первая серия хита СТС появилась на свет 16 ноября 2009 года. «Воронины» стали первой и самой успешной адаптацией американского сериала «Все любят Рэймонда». После 210-й серии российские герои обрели самостоятельную жизнь.

- В 2010 году «Воронины» взяли ТЭФИ в номинации «Ситком года», а год спустя Борис Клюев получил такую же статуэтку в номинации «Исполнитель мужской роли в телевизионном фильме/сериале». В 2017 году проект СТС попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире.

- Декорации знаменитой квартиры Ворониных находятся в павильонах кинокомпании АМЕДИА. Съёмочная группа также периодически отправляется в командировки: «Воронины» уже побывали в Геленджике, Ярославле, несколько раз в Сочи, где в данный момент и проходят съёмки новых серий.

- Героями многосерийной истории становились популярные актёры, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены и комментаторы, среди которых: Филипп Киркоров, Глюк’oZa, Александр Рогов, Вячеслав Фетисов, Андрей Малахов, Николай Басков, Александр Олешко, Римма Маркова, Ляйсан Утяшева, Алёна Свиридова, Дмитрий Губерниев, Николай Валуев и другие.

- В эпизодических ролях в разное время появлялись актёры театра и кино: Римма Маркова, Ирина Лачина, Алика Смехова, Любовь Тихомирова, Наталья Лесниковская, Сергей Белоголовцев, Андрей Носков, Максим Коновалов, Анна Димова, Галина Петрова и другие. В роли гинеколога снялся и супруг Екатерины Волковой — хореограф и архитектор Андрей Карпов.

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