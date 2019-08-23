2019-08-23T13:19:40+03:00
Общество

Волгоградские ученые предложили спасать Ангарский пруд очищающими водорослями

Экологи и власти ищут пути, как привести в порядок излюбленное место отдыха
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С каждым годом рыбы в пруду все меньше, а грязи все больше. Фото из архива КП.С каждым годом рыбы в пруду все меньше, а грязи все больше. Фото из архива КП.
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Ангарский пруд, расположенный рядом с одноименной улицей в Волгограде, наконец-то решили спасать. Эту тему подняли вчера, 22 августа, на заседании экосовета в Волгоградской областной думе. Ученые и представители власти обсуждали методы, как вернуть пруду чистую воду и берега, и где взять на все это денег.

Некогда этот пруд бы излюбленным местом волгоградцев. Сюда приходили и рыбаки, и любители окунуться в прохладной воде. Но с годами этот небольшой оазис посреди высоток превратился в свалку. Сюда стекали и химикаты, которыми волгоградцы сдабривали свои расположенные неподалеку дачные участки, сюда сливали отходы, а браконьеры убивали рыбу электроудочками… Кроме того, водоем не чистили годами. Все это привело к тому, что вода в пруду стала серо-зеленого цвета, в которой вымерла почти вся рыба.

Ангарский пруд.

В прошлом году кадры усыпанных дохлыми рыбешками берегов Ангарского пруда сняли с квадрокоптера: печальное видео ошарашило даже видавших виды. Тогда экологи встрепенулись и провели проверку. Превышений ПДК, правда, не нашли. Но сегодня ученые признаются: пруд погибает.

- Здесь наблюдается бурный рост сине-зеленых водорослей, которые приводят к замедлению процессов самоочищения водоема, уменьшению содержания кислорода в воде, - заявили волгоградские ученые на заседании экосовета.

И предложили областному комитету природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии включить проект по оздоровлению водоема (над которым якобы уже работают городские власти) в одну из федеральных программ. Это решит вопрос - где взять деньги на очистку пруда.

В Волгограде будут спасать погибающий Ангарский пруд.На массовую гибель рыбы незамедлительно отреагировали чайки.

Свою помощь в решении проблемы уже предложили наши ученые. Они предлагают использовать для очистки воды водоросль хлореллу. По словам заслуженного эколога РФ, профессора Волгоградского государственного аграрного университета Владимира Лобойко, ранее с помощью этой водоросли успешно очистили Волгоградское и Цимлянское водохранилища.

Но, естественно, без расчистки дна Ангарского пруда от ила и без благоустройства прилегающей территории, успеха не добиться.

Еще одна больная тема, которую затронули в ходе экосовета, - горы мусора по улице Колпинской в Дзержинском районе города Волгограда. Эта балка уже превратилась в огромную свалку, а ведь отсюда вода поступает в реку Мокрая Мечетка, а из нее - в Волгу и Дон.

- Сейчас администрация Волгограда вместе с природоохранными органами рассматривают несколько вариантов, как привести в порядок балку и ряд других территорий, - сообщают пресс-службе областной думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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