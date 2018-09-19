2018-09-19T10:38:50+03:00
Общество

Рыба выбросилась на берег: Ангарский пруд в Волгограде кишит погибшими мальками

А над водоемом уже собралась стая чаек
Екатерина ПОДВИНЦЕВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Над "кладбищем" рыбы теперь кружат сотни чаек. И это центр Волгограда. Фото Никита Моисеев.Над "кладбищем" рыбы теперь кружат сотни чаек. И это центр Волгограда. Фото Никита Моисеев.
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Ангарский пруд - излюбленное место многих волгоградцев, к водоему в центре города приезжают и приходят сотни людей, кто рыбу половить, кто поплавать. Но вчера, 18 сентября, люди были шокированы увиденным: вода в пруду стала ярко-зеленого цвета, а берег усыпан дохлой рыбой.

- Вы только посмотрите, что происходит: рыба на берег выбросилась, - снял на видео жуткую картину волгоградец. На камнях валяются толстолобики до полуметра в длину, сотни мальков и даже щучка. А над озером уже собралась стая чаек: сотни птиц-падальщиц прилетели на Ангарский за легкой добычей.

«Током рыбу глушили по-любому», «Наверняка септики туда сливали свое…», «Там воду выкачали, резко уровень упал и рыбам воздуха не хватило», - делятся своими предположениями в сети волгоградцы.

А вот главный ихтиолог управления Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Яковлев предположил, что виной всему дачники и теплая осень.

- Прошедший дождь смыл с огородов все удобрения и химию, которыми тщательно поливают дачники свой урожай, эта вода попала в пруд. Плюс теплая осень, начали гнить сине-зеленые водоросли, в воде исчез кислород, что и привело к массовой гибели рыбы, - пояснил "КП-Волгоград" Сергей Яковлев.

Ситуацию на контроль уже взяли специалисты из комитета городского хозяйства и облкомприроды. Они уже взяли пробы из пруда на анализ. Первоналальные данные показали, что превышений концентрации вредных веществ нет. Поэтому они также склоняются к тому, что причиной гибели рыбы стало кислородное голодание. Но подробный анализ воды проведут еще раз. Ситцуацию держат на контроле.

Ангарский пруд.

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