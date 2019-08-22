Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» наградила лучших сотрудников

Первым сотрудников компании с праздником поздравил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. Как и положено на настоящем Дне рождения, руководитель разрезал именинный торт и пожелал коллегам и предприятию в целом успехов и процветания.

Фото: ЕвроХим.

За 13 лет команда «ЕвроХим-ВолгаКалия» одержала немало трудовых побед. Ведутся работы по проходке выработок рудника, выросли корпуса обогатительной фабрики, расширяется сеть транспортной инфраструктуры - сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» прилагают все силы, чтобы обеспечить запуск предприятия и первый выпуск продукции.

Фото: ЕвроХим.

За успехи в труде 37 специалистов и руководителей Гремячинского ГОКа награждены почетными грамотами и благодарностями АО «МХК «ЕвроХим» и ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», достижения 11 человек отмечены почетными грамотами Росхимпрофсоюза.

Масштабность задач, реализуемых на Гремячинском комбинате, требует от сотрудников дисциплины и максимальной сосредоточенности. Но в этот праздничный для всех день сотрудники и руководители отступили от железного правила и позволили себе немного расслабиться https://youtu.be/1VD5CtqeYKw .

Фото: ЕвроХим.

Для них прошли тимбилдинговый кулинарный поединок и крио-шоу, конкурсы и викторины, было много живой музыки https://youtu.be/BwzN5u74rKs .

А веселые мимы следили за тем, чтобы грустных лиц на площадке комбината в этот день не было!