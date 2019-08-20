2019-08-20T08:38:54+03:00
Общество

Выезд педиатра на дом – ежедневно!

Сегодня хочу с вами побеседовать на тему: Вызов врача на дом
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Врач-педиатр Давыдова Светлана Сергеевна. Фото:ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»Врач-педиатр Давыдова Светлана Сергеевна. Фото:ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»
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. Все мы знаем, что если у ребенка сильная лихорадка, инфекционное заболевание, опасное для здоровых детей (например: ветрянка), симптомы отравления (диарея и рвота), то родители могут вызвать на дом врача из поликлиники. Но не все в курсе, что педиатра из сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» можно вызвать на дом, не имея веских причин и жизнеугрожающего состояния....

Например: у вас появился малыш и вы, чтобы не подвергать его опасностям контакта с нездоровыми людьми — не хотите везти его на осмотр в поликлинику.... Мамы грудных детей часто тревожатся по пустякам, в связи с отсутствием опыта и знаний по уходу за новорожденным. Вот это как раз прекрасный повод вызвать врача на дом: если вам нужны рекомендации по грудному вскармливанию, купанию, прогулкам, уходу за кожей новорожденного- смело звоните нам!

Если вас беспокоит состояние малыша: режутся зубки, появились высыпания на коже, изменился характер стула или ребенок стал хуже спать.... Добрый, внимательный, отзывчивый доктор уделит вашему малышу максимум внимания, ответит на все беспокоящие вопросы, развеет страхи, а при необходимости приедет с весами- и взвесит вашего кроху!

Дети до 4х лет не могут точно описать словами свои жалобы и с уверенностью показать место, где болит, поэтому в этой ситуации тоже поможет вызов врача на дом. Даже если у ребенка нет высокой температуры тела, но малыш слишком капризен, отказывается от еды, плохо спит и постоянно плачет- это тоже повод позвонить нам. Часто дети плохо переносят дорогу, или если нет возможности приехать в клинику самостоятельно, а иногда родителям просто комфортнее поговорить с доктором дома.

При этом доктор всегда вам предоставит все необходимые медицинские документы: выпишет рецепт или справку, откроет больничный лист и т.д.

Мы всегда рады сделать все необходимое, чтобы наши маленькие пациенты росли здоровыми и крепкими.

Фото:ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»

Фото:ООО «ММЦ ДИАЛАЙН»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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