На день города в Волгограде поставят пять сцен за 4,5 миллиона рублей

Каждый День города в Волгограде почти как две капли похож на все предыдущие: те же мероприятия, те же турниры и конкурсы. Правда, в этом году формат праздника несколько изменили. Волгоградцев ждет ряд новшеств и сюрпризов.

Ну, во-первых, праздник (наверно впервые) начнут отмечать в августе: в этом году День города пройдет 31 августа и 1 сентября. Сделано это, чтобы «развести» празднование с выборами в местные органы власти, которые пройдут в Волгоградской области 8 сентября.

Во-вторых, в 2019-м Волгограду исполняется круглая юбилейная дата - 430 лет. По такому случаю и празднование решили сделать более масштабным. В городе, например, возведут не одну, а сразу четыре сцены: две на Набережной (на верхней и нижней террасе), одну в сквере имени Пушкина, и еще одну - в Комсомольском саду. Все они обойдутся бюджету в кругленькую сумму - 4,5 миллиона рублей. Так следует из документации, представленной на сайте госзакупок.

На нижней террасе Набережной установят главную сцену - 34-метровую в ширину, обтянутую тентом серо-синего цвета, празднично оформленную и укомплектованную необходимым светозвуковым оборудованием и светодиодным экраном площадью 143 квадратных метра. Рядом смонтируют гримерные комнаты и шатер для техперсонала.

На верхней террасе сцена будет чуть поменьше - 12 метров в ширину. Еще будет пятая сцена - на улице Набережной 62-й Армии у дома 1-Б.

Фестиваль «Волгоградская маска» обойдется бюджету города еще в 1,6 миллиона рублей. Подобное карнавальное шествие уже некогда устраивали в Волгограде на День города. Теперь оно предстанет в новой версии. «По главной улице с оркестром» пройдут актеры в красочных нарядах. Впереди колонны три празднично оформленных грузовых авто.

На первой машине украшением станут театральные символы комедии и трагедии – Мельпомена и Талия, представленные в виде известных театральных масок. На платформе - артисты театра и аэромен.

Вторая машина будет олицетворять эпоху «Царицына», и сделана в виде парусного корабля 18-19 веков. В центре - мачта с развивающимся парусом, по корме - муляжи пороховой артиллерии.

Третья машина предстанет в образе современного Волгограда. Кабина будет выполнена в виде лица молодого человека в кепке. На самой кепке - герб и наименование города - «Волгоград». По бортам надписи - «Город Славы», «Город Успехов», «Город будущего», «Город Побед».

И все это в сопровождении костюмированных аниматоров в рамках интерактивной программы. А уже на Набережной они раздадут тысячу шариков в цветах триколора.