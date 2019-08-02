2019-08-02T13:09:52+03:00
Общество

Миллион за почку: волгоградка наказала онкодиспансер за ошибочный рак и вырезанные органы

Женщине поставили неправильный диагноз
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Женщина перенесла две операции и осталась инвалидом из-за ошибки врачей.Женщина перенесла две операции и осталась инвалидом из-за ошибки врачей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

«У вас рак», - фраза, которую произнес врач Волгоградского онкодиспансера, разделила жизнь женщины на до и после. Ее успокаивали, мол, не переживайте, сделаем операцию и все будет хорошо. Сделали. Причем две подряд. А в итоге выяснилось, что онкологии то и не было.

Эту историю «КП-Волгоград» рассказали в областном суде, куда дошло разбирательство. Началось все в феврале 2017-го. Женщину направили в онкодиспансер с подозрением на рак. Врач посмотрел результаты обследования и заявил, что в срочном порядке надо делать операцию. Время не терпит, и волгоградка согласилась. Но все пошло не так.

- Во время хирургического вмешательства женщине удалили один, якобы поврежденный орган. А второй повредили уже на операционном столе, - следует из заключения экспертов, представленного в деле, которое рассматривал Волгоградский областной суд.

После операции пациентке стало хуже. На «скорой» ее госпитализировали уже в другую больницу. Обследовали и... ужаснулись. Никакой онкологии у женщины не было, и операцию сделали зря. Вот только из-за неверного лечения ей теперь срочно необходимо удалять почку. Так женщина лишилась еще одного органа.

Вопреки и назло волгоградка выжила. Только осталась инвалидом. Когда пришла в себя от пережитого, пошла в суд. Не столько ради денег (хотя на лечение ушли все личные сбережения и даже больше), сколько ради справедливости. Женщина потребовала взыскать с онкодиспансера компенсацию морального вреда и понесенные ею расходы.

- И хотя представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, суд пришёл к выводу, что из-за неверно выбранного врачами метода лечения волгоградке был причинен тяжкий вред здоровью, - гласит решение Дзержинского райсуда.

Но медики не согласились с таким вердиктом, и подали апелляцию. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор в силе.

«Взыскать с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей. Также возместить ей расходы на лечение в размере 21340 рублей. Кроме того, медучреждение заплатит штраф в размере 360670 рублей», - из вердикта областного суда.

Кстати, это уже не первый подобный случай в Волгоградском онкодиспансере. В 2006 году также ошибочно волгоградке вырезали матку. И также во время операции случайно повредили мочевой пузырь. Женщине вторично пришлось ложиться под нож. Надежда отсудила тогда у онкоцентра 285 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей ЧИБИС, врио губернатора Мурманской области: Потенциал развития северных территорий России гигантский
Мурманск - негласная столица Арктики. Активное развитие добывающих и других бизнес-проектов в районах исторического пролегания Северного морского пути придаст импульс экономическому становлению региона
Новости 24
Волгоградский подрядчик потратил деньги фонда капремонта на дом у моря
Идут ливни с грозой и градом: коммунальщики Волгограда в режиме боевой готовности
11 волгоградцев ранено и 1 погиб в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обвиняемый в подмене органов патологоанатом Волгограда попал в больницу
В Астрахани поймали маньяка, грабившего женщин
Одна в дерево, вторая - в кювет: под Волгоградом разбились две «семерки»
На юге Волгограда водитель фуры протаранил иномарку: женщина погибла, двое - в больнице
В Волгограде ищут водителя, насмерть сбившего пешехода
Поиски пропавшей в лесу 16-летней волгоградки остановили до утра
В Астрахани на День ВДВ вновь отключат фонтаны
В Астрахани случайно открытая дверь автомобиля убила велосипедистку
В Волгограде геи и лесбиянки решили провести митинг в день ВВС
Камышинский арбузный фестиваль попал в ТОП-3 гастрособытий лета
В Волгограде автобус №43 изменит маршрут: поедет мимо больниц
Первым замом прокурора Волгоградской области назначена женщина
Директор волгоградского МУПа начислил себе премий на 2,5 миллиона рублей
МЧС предупреждает волгоградцев об усилении ветра
Главный следователь России Александр Бастрыкин вступился за волгоградского ветерана
К поискам 16-летней девочки под Волгоградом подключились кинологи
Под Волгоградом задержали автобус полный мигрантов-нелегалов
В Астрахани пауки каракурты покусали уже 14 человек
Бывший начальник ИК №12 возглавил дом престарелых
Волжский стрелок: мужчина с помощью арбалета собирался доставить наркотики в колонию
В Волгоградской области детские лагеря оштрафовали на 600 тысяч рублей
В Волгограде бандитам, грабившим супермаркеты, дали 69 лет на шестерых
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»
В лесу под Волгоградом 130 полицейских и казаков ищут потерявшегося ребенка
В Волгоградской области мужчина при обгоне влетел под «пазик»
В Волгограде остановился ремонт на улицах в Советском и Тракторозаводском районах