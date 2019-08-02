Миллион за почку: волгоградка наказала онкодиспансер за ошибочный рак и вырезанные органы

«У вас рак», - фраза, которую произнес врач Волгоградского онкодиспансера, разделила жизнь женщины на до и после. Ее успокаивали, мол, не переживайте, сделаем операцию и все будет хорошо. Сделали. Причем две подряд. А в итоге выяснилось, что онкологии то и не было.

Эту историю «КП-Волгоград» рассказали в областном суде, куда дошло разбирательство. Началось все в феврале 2017-го. Женщину направили в онкодиспансер с подозрением на рак. Врач посмотрел результаты обследования и заявил, что в срочном порядке надо делать операцию. Время не терпит, и волгоградка согласилась. Но все пошло не так.

- Во время хирургического вмешательства женщине удалили один, якобы поврежденный орган. А второй повредили уже на операционном столе, - следует из заключения экспертов, представленного в деле, которое рассматривал Волгоградский областной суд.

После операции пациентке стало хуже. На «скорой» ее госпитализировали уже в другую больницу. Обследовали и... ужаснулись. Никакой онкологии у женщины не было, и операцию сделали зря. Вот только из-за неверного лечения ей теперь срочно необходимо удалять почку. Так женщина лишилась еще одного органа.

Вопреки и назло волгоградка выжила. Только осталась инвалидом. Когда пришла в себя от пережитого, пошла в суд. Не столько ради денег (хотя на лечение ушли все личные сбережения и даже больше), сколько ради справедливости. Женщина потребовала взыскать с онкодиспансера компенсацию морального вреда и понесенные ею расходы.

- И хотя представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований, суд пришёл к выводу, что из-за неверно выбранного врачами метода лечения волгоградке был причинен тяжкий вред здоровью, - гласит решение Дзержинского райсуда.

Но медики не согласились с таким вердиктом, и подали апелляцию. Однако Волгоградский областной суд оставил приговор в силе.

«Взыскать с ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей. Также возместить ей расходы на лечение в размере 21340 рублей. Кроме того, медучреждение заплатит штраф в размере 360670 рублей», - из вердикта областного суда.

Кстати, это уже не первый подобный случай в Волгоградском онкодиспансере. В 2006 году также ошибочно волгоградке вырезали матку. И также во время операции случайно повредили мочевой пузырь. Женщине вторично пришлось ложиться под нож. Надежда отсудила тогда у онкоцентра 285 тысяч рублей.