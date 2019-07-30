Возращенный из Доминиканы детдомовец Денис Хохряков нашел мать спустя 16 лет

Девять лет назад волгоградский мальчик Денис Хохряков стал известен всей стране. Его усыновили из Калачевского детского дома, куда его забрали от матери-алкоголички. Но приемные родители вместо любви и ласки устроили пятилетнему пареньку совсем не райскую жизнь в Доминикане – продали его местному наркоборону. После спецоперации местной полиции русский мальчик оказался в доминиканском детдоме. И даже не в одном. О судьбе маленького россиянина стало известно Павлу Астахову, который лично вызволил его из чужой страны и вернул в Россию.

Сейчас Денису Хохрякову 21 год. У парня есть работа, квартира, молодая жена, пара ждет малыша. А еще он впервые поговорил с родителями, которые оставили его много лет назад. К этому звонку молодой человек шел очень долго.

«ПОВЕЗЛО С ВОСПИТАТЕЛЯМИ»

Свое детство Денис помнит урывками. Сначала приемные родители, которые видели в ребенке только товар, затем череда детских домов. В одном из них он задержался на пять лет. И у мальчика остались только хорошие впечатления. Руководитель взяла русского паренька под свое крыло, заботилась о нем и, по словам Дениса, даже хотела усыновить. Но судьбой русского гражданина заинтересовались на родине и выручать паренька отправился сам Павел Астахов, на тот момент уполномоченный по правам ребенка. Денису рассказали о родной стране, заверили, что его там ждут и мальчику захотелось увидеть, откуда он родом.

12 лет Денис отметил уже в Москве. Фото: твиттер Павла Астахова

Свое обещание Павел Астахов не исполнил: никто не захотел усыновлять уже взрослого ребенка, который к тому же совсем не понимает по-русски – только испанский. Правда, в детский дом его поместили самый лучший: ГУВУ «Социальный приют для детей и подростков» в городском округе Ступино в Москве, хотя многие думали, что его вернут в Калач-на-Дону. Сейчас это ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Синяя птица». Может быть, если бы не настоящая забота педагогов, судьба Дениса сложилась бы по-другому.

- Поначалу было тяжело. Все-таки другой климат, другие люди. В Доминикане остались друзья. Но мне помогали. Так что через год я где-то освоился, более-менее выучил русский, мог обходиться без переводчика. Занимался с логопедом. Нас возили на море, заботились и по-настоящему любили. Я благодарен тем, кто со мной занимался. Мне повезло с воспитателями и в Доминикане и в России, - с теплотой в голосе говорит Денис Хохряков.

Денис обзавелся своей семьей, пара ждет малыша. Фото: героя публикации

В 17 лет мальчик выпустился из детского дома, поступил в колледж на слесаря-станочника. Но отучился совсем немного – пошел в армию. В 20 лет женился на любимой девушке – она тоже выпускница «Синей птицы», ребята учились в одном классе. Сейчас пара ждет малыша. А совсем недавно Денис позвонил в Калач-на-Дону в поисках родной матери. Сотрудники местной опеки пошли навстречу пареньку. Дошли до Натальи Хохряковой и передали телефон сына. Та набрала номер после 16 лет молчания.

«НЕ СТАЛА ЕМУ МЕШАТЬ»

Наталья – родная мать Дениса. Ребенка у нее забрали через суд. Женщина уходила в тяжелые запои, и все это время мальчишка был без особого присмотра – отец мальчика сбежал от веселой жизни в Волгоград. Пока он был в Доминикане, Наталья о сыне вспоминала, когда трезвела. Но надолго ее не хватало. Когда в 2010 году история Дениса попала на "Первый канал" и ее отмыли и привезли в студию, женщина заявила: Прости меня сынок, я готова исправиться и забрать тебя обратно. Но этих слов Денис так лично и не услышал. Женщина после полученных за передачу гонораров ушла в очередной запой.

Пить водку волгоградка перестала только тогда, когда ее собирались лишать родительских прав на еще двоих детей. Их она родила от нового гражданского мужа уже после всей шумихи с Денисом. Дело даже дошло до суда, но Наталья встала на учет к наркологу. Сейчас с учета ее сняли.

- Наталья устроилась на работу на крупное предприятие разнорабочей, воспитывает двух детей 5 и 6 лет, живет у гражданского мужа. Своей квартиры у нее нет. Она действительно поменяла свой образ жизни. Испугалась, что могут и эти двух ребятишек забрать, как Дениса. О сыне она помнит, а ее ребятки тут заявили, что к ним в гости старший брат обязательно приедет, - рассказывает социальный работник.

Почему именно сейчас он позвонил родителям, Денис говорить категорически отказывается. Может быть потому, что готовится сам стать отцом. Как уверяет мальчишка, на отца с матерью он зла не держит.

- Я их простил, в жизни бывает разное. Я обязательно приеду к ним в гости. Просто не сейчас – сейчас для меня главное забота о своей семье: жене и будущем ребенке, - говорит Денис.

Наталья Хохрякова больше не пьет и заботится о своей семье.Фото: Андрей МИРЕЙКО

Почему не звонила сама Наталья? Ведь после исправления ей вполне могли вернуть сына. Как женщина рассказывала местным жителям, Дениса она не стала забирать сознательно. Если бы она взяла его к себе, то мальчишка смог бы получить максимум квартиру в Калаче-на-Дону. Сейчас же ему дали однушку в Москве и судьба у него сложилась хорошо. Просто она не стала ему мешать.