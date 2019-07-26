В Астрахани задержали бывшего председателя правительства региона и министра финансов

В Астрахани продолжаются чистки в рядах чиновников. На прошлой неделе сразу несколько десятков чиновников оказались на допросах в рамках 23 возбужденных уголовных дел. Все они касались коммунальной сферы. Среди арестованных оказались сразу три министра ЖКХ – два бывших и один действующий. Чиновники - от уровня правительства до муниципалитетов и руководителей отделов в райадминистрациях. 26 июля утром стало известно еще о двух высокопоставленных задержанных. Как сообщил «КП-Волгоград» источник в правоохранительных органах, на беседу со следователями вызвали бывшего председателя правительства региона Расула Султанова и министра финансов области Виталия Шведова, который также исполняет обязанности заместитель председателя правительства Астраханской области.

По предварительной информации, очередное громкое задержание связанно все с теми же коммунальными делами, касающимися деятельности фонда капремонта и переселения людей из аварийного жилья в новое. Пока официально задержания не подтвердили.

Большой клубок коммунальной мафии начали распутывать после того, как руководить областью временно назначили Игоря Бабушкина. Видимо, кандидат в губернаторы решил навести порядок в регионе для эффективной работы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Андрей СЕРЕНКО, политолог:

Коммунальные дела – жто скорее повод. Идет зачистка местной элиты, главные фигуранты которой сформировали основные коррупционные схему в регионе. И Султанов одна из основных фигур. Бывший и.о. губернатора Сергей Морозов, к сожалению, попал под его влияние и председатель правительства и его команда чувствовали себя полными хозяевами Астраханской области. Поэтому Морозов и лишился доверия руководства страны и был снят.

Бабушкин действует также, как Васильев в Дагестане, и как в свое время Бочаров в Волгоградской области. Основная задача на первое время – разрушить местную элиту, которая погрязла в коррупции. Это главное условие, при котором будут поступать деньги из Москвы на разные проекты в регионе.

ВАЖНО

Во властных структурах Расул Султанов уже больше десяти лет. Сначала руководил «Астраханьавтодорремстрой», затем занял должность замглавы облкабмина по инвестиционной политике и имущественным отношениям, с 2017 года возглавил правительство Астраханской области. Расул Султанов ушел с должности председателя правительства совсем недавно, сразу после того, как в регион пришел новый исполняющий обязанности губернатора Астраханской области.

Его коллега Виталий Шведов может похвастаться еще большим стажем в правительстве. В 2006 году он стал замминистра финансов, через четыре года министерство возглавил. 10 июня 2019 года получил должность председателя правительства, а 15 июля уже получил расчет.