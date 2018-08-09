За строительство на площади Дзержинского в Волгограде инвестор сделает рядом парк

СЕГОДНЯ 17:06 2018-08-09T17:13:13+03:00

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Спросите у любого волгоградца, живущего на севере города: «Хотел бы он, чтоб в Тракторозаводском районе появился новый благоустроенный парк?». Безусловно, каждый ответит – «Да». Нормальных зон отдыха здесь катастрофически не хватает. И вот появляется инвестор, который готов сделать красивый ухоженный парк рядом с площадью Дзержинского. Сейчас на этом месте лишь заросли вперемешку с мусором. Так что идея преобразить эту зону в парк – конечно, прекрасная.

НА МЕСТЕ КИОСКА БУДЕТ ПАРК…

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, раньше на этом месте был недостроенный павильон. В 2016-м году его снесли. Местные жители, естественно, ратовали за то, чтобы здесь больше ничего не строили. И в администрации, как говорят, пошли навстречу. Решили изменить назначение земли на данном участке с зоны застройки общественно-делового и жилого назначения в зону парков и скверов.

- По просьбам жителей в администрации района разработали проект благоустройства территории. Этот проект вынесут на обсуждение жителей на публичных слушаниях, которые пройдут 9 августа, - поясняют «КП-Волгоград» в мэрии. Если волгоградцы одобрят изменения, то два участка площадью 0,6 гектаров превратятся в рекреационную зону.

Напомним, слушания пройдут 9 августа в зале Дворца культуры Тракторозаводского района (по адресу: улица Дзержинского, 17). Начало в 18-00.

А ЧТО ВЗАМЕН?

Удивительно, что именно на это же время в том же Дворце культуры запланированы еще одни публичные слушания. И тоже по земельному вопросу. Только на этот раз назначение земли будут менять наоборот - с зоны парков и скверов, на зону застройки.

Речь идет об участке на площади Дзержинского, который отдадут все тому же инвестору.

А на пустующем месте что-нибудь построят. Хорошее... Фото Яндекс. Панорама.

Понятное дело, что любой бизнесмен не будет вкладывать деньги в парк, не получив взамен объект прибыли. Так что все, как говорится «баш на баш»: волгоградцам – парк, инвестору – площадь под застройку.

ПЛЮС ЗЕЛЕНАЯ АЛЛЕЯ

В мэрии Волгограда напоминают, что в перспективе - преображение аллеи по улице Дзержинского. Эта территория попала в список проекта «Формирование комфортной городской среды», и в ближайшие годы на ее обновление будут выделены деньги. Здесь появятся новые пешеходные дорожки, и новый газон, и система полива.

- В результате здесь появится единое рекреационное пространство, - добавляют в администрации Волгограда.