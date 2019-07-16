2019-07-16T16:25:26+03:00
Общество

Дорога в обход Волгограда прошла госэкспертизу

К строительству 12-километрового участка объездной магистрали приступят уже осенью 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Визуализация новой дороги. Фото: АВОВизуализация новой дороги. Фото: АВО
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Проект первого этапа дороги в обход Волгограда получил положительное заключение госэкспертизы. Так что уже осенью 2019 года в регионе начнут стройку века. Сначала дорожники возьмутся за 12-километровый участок автомагистрали «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники - Сальск» до примыкания к астраханскому направлению федеральной трассы Р-22 «Каспий». Уже объявили аукцион по выбору подрядчика. Обойдется «дорога мечты» в сумму более 19 миллиардов рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, первый участок объездной дороги будет четырехполосным, он протянется на 12 километров 144 метра. Плюс к этому предстоит построить три путепровода, новый мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе, три транспортных развязки, а также несколько площадок для отдыха автомобилистов. На всем протяжении трассы установят фонари.

Максимальная (начальная) стоимость контракта составляет 18 миллиардов 830 миллионов 768 тысяч рублей. Средства выделят из федерального бюджета. Еще в 302 миллиона оценили строительный контроль. Подрядчика выберут уже 9 августа. Завершить работы он должен до 1 октября 2024 года.

Большую стройку поделили на три этапа. В целом объездная магистраль будет протяженностью 71,4 километра. Обход пройдет через Светлоярский и Городищенский районы, в районе поселка Ерзовка дорогу соединят с трассой Р-228. На втором этапе сделают участок длиной 25,7 километра. Проект уже в стадии разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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