ВТБ финансирует ГК Агрохолдинг Новоаннинский

Финансирование осуществляется на льготных условия в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Заемные средства предоставляются на проведение агротехнических работ - закупку химических и биологических средств защиты растений, минеральных, органических и микробиологических удобрений, приобретение семян, а также посадочного материала.

Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области, отметил: «Наш банк активно работает по программе льготного кредитования предприятий АПК. Кредитный портфель банка в регионе по госпрограмме МСХ по итогам 5 месяцев вырос на 12% и превысил 10,6 млрд рублей. Региональные аграрии заинтересованы в реализации механизма господдержки, который является понятным и удобным инструментом финансирования и позволяет решать как текущие, так и долгосрочные задачи.

«ВТБ - надежный партнер, предлагающий эффективные финансовые решения. Данный проект позволил нам воспользоваться доступными банковскими ресурсами для своевременного проведения посевных работ. В будущем мы планируем продолжить активную работу с банком для запуска новых инвестиционных проектов агрохолдинга», - прокомментировал генеральный директор ГК Агрохолдинг Новоаннинский Иван Беляев.

Для справки:

ГК Агрохолдинг Новоаннинский основан в 1903 году. Агрохолдинг является одним из самых крупных в Волгоградской области и объединяет ряд современных, высокотехнологичных, многопрофильных предприятий: ООО «Агрофирма Белореченская», ООО «НИВА», ООО «Камышинсоке ОПХ», ОАО «Новоаннинский КХП», ООО Солнечная страна, ООО « СК Солнечный город». В структуру производственных мощностей комбината входит завод по производству рисовой и пшенной круп (мощностью 80 т/сутки); завод по производству гречневой крупы (мощностью 30 т/сутки); мельница ржано-пшеничного помола (непромышленного типа), производительностью 12 т/сутки сырья; элеваторские емкости на 90 тыс. тонн для хранения всех видов сельскохозяйственных культур со всеми сопутствующими технологическими линиями для подработки, сушки и отгрузки; cкладские емкости на 25 тыс. тонн; газифицированное сушильное хозяйство на 160 т/час.