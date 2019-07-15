2019-07-15T17:05:58+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг обновил функционал сайта

ВТБ Лизинг запустил обновленный сайт vtb-leasing.ru, который объединяет в себе все направления лизинга
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг запустил обновленный сайт vtb-leasing.ru, который объединяет в себе все направления лизинга.

Это позволит оптимизировать бизнес-процесс совершения лизинговых сделок и, как следствие, потенциально ускорить техническое обновление отечественных предприятий.

Новый сайт позволит клиентам не только выбрать подходящую технику, но и оставить онлайн-заявку для получения индивидуальных условий. В перспективе клиент сможет осуществлять все взаимодействие с лизинговой компанией непосредственно в личном кабинете.

Ключевая цель ВТБ Лизинг – приблизить процесс выдачи техники в лизинг к интернет-банкингу, когда для проведения большинства операций достаточно посетить портал и быстро получить необходимую услугу.

«Запуск нового сайта – не просто дань прогрессу, а шаг в сторону более удобного, простого и быстрого сервиса. Отечественные компании заинтересованы в техническом обновлении, которое обеспечит их дальнейшее развитие. Я считаю, что запуск нового сайта – важный этап нашей работы, результаты которой можно будет оценить уже в ближайшем будущем», - прокомментировал событие Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Лужков: Цену на свою гречку мы повышать не будем - она останется социальной, я продаю ее - чуть больше 20 рублей за 1 кг. А торговля, конечно, накручивает
Экс-мэр Москвы, а ныне калининградский фермер рассказал об этом на сайте kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда»
Новости 24
В Волгограде за год капитально отремонтируют 200 многоэтажек
Пять волгоградских вузов получат 9 миллионов рублей грантов на молодежные проекты
В Волгограде дом на Олимпийской, где рухнула стена, признали аварийным
Под Волгоградом дед на внедорожнике насмерть задавил родную внучку
Под Волгоградом на краже денег клиентов поймали сразу двух начальниц почтамтов
Глава города Ленинск Волгоградской области уволился
В Волгограде день Памяти убитых царевичей пройдет крестный ход
Елена Исинбаева сбежала из Волгограда в Кембридж
В Астрахани кассир банка списала со счетов пенсионеров более трех миллионов рублей
У фермера забрали землю за долги по налогам
Волгоградские ветеринары скрывают вспышки болезней животных и плохо борются с бешенством в регионе
Волгоградец выпал из окна пятого этажа, когда курил на подоконнике
Доотмечались: в Астрахани на День рыбака мужчина свалился с лодки и утонул
В Волгограде пьяный врач на «Ауди Q3» протаранила две машины и сбежала
В Астрахани волонтера будут судить за заведомо ложный донос
Данные лаборатории «Комдорстрой»: волгоградские дороги строят качественно
Сэкономили: в Волжском дополнительно отремонтируют еще две улицы
Астаханец поверил в выигрыш в соцсетях и лишился денег
В Волгограде полиция задержала грабителя, напавшего на кассира с ножом
На московской трассе три человека попали в больницу после столкновения со столбом
Волгоградец умер от удара копытом в висок
Волгоградец съехал в реку на авто и утонул
На трассе под Волгоградом загорелся пассажирский автобус
В Урюпинске маленькая девочка выпила средство для чистки труб
В столкновении двух легковушек пострадал пятилетний мальчик
Замначальника уголовного розыска из Астрахани попался на взятке
В центре Волгограда из горящей многоэтажки эвакуировали 20 человек
Под Волгоградом фура столкнулась с грузовиком: «Газель» сгорела