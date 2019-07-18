Вакцины нет: в травмпунктах Волгограда не ставят уколы от бешенства

В Волгограде ежедневно несколько человек обращается в травмпункты с укусами животных. Процедура в этом случае привычная: обработка раны, прививка от столбняка, и серия уколов от бешенства. Правда те, кто в последнее время попадал к травматологом остались без обязательной вакцины.

- Меня укусила дворовая собака. В травмпункте обработали ногу, но поставили только прививку от столбняка. Сказали, что вакцины нет и рекомендовали наблюдать за собакой. Если вдруг умрет – обращаться к врачам. А где я ее сейчас найду? Тем более, животные живут с бешенством дольше, - позвонила в «КП-Волгоград» Татьяна Авдеева из Камышина.

Женщина не единственная, кто получил подобный ответ. В травмпунктах действительно нет вакцины. Это подтвердили и на горячей линии здравоохранения.

- Ситуация сложная. Но она не только в Волгоградской области, но и по всей стране. Дело в том, что основным поставщиком вакцины от бешенства была Украина. Но сейчас поставки прекратились. В России есть только один завод, который выпускает подобный препарат, и его мощности пока не хватает, чтобы обеспечить всю страну. Единственное, что могу посоветовать, узнайте у доктора название препарата и поищите его в частных клиниках и аптеках. Сохраните чек и напишите заявление на имя главного врача с просьбой компенсировать затраты, - рассказала сотрудница Облздрава по телефону.

Правда, есть еще один вариант. Взять в травмпункте направление в стационар, где вам сделают вакцину «Кокав». Она является альтернативой прививки от бешенства. Так же проходится курсом в течение полугода и также нельзя принимать алкоголь.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, вакцина поступит в регион уже на днях. В понедельник 22 июля прививку уже можно будет получить в любом травмпункте.

Будем надеется, что так и будет. Ведь за последнее время, по данным Роспотребнадзора, количество выявленного бешенства у животных увеличилось в пять раз. Подробнее читайте здесь.