Бешенство процветает, а вакцину списывают: волгоградских ветеринаров обвиняют в халатности

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-17T16:53:06+03:00

За три года число случаев заражения бешенством в регионе выросло в пять раз

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За последние три года число случаев заражения бешенством в Волгоградской области увеличилось в пять раз! Если еще в 2016-м было зафиксировано всего 35 случаев, то в 2018-м уже 165. Такие шокирующие цифры приводят в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. И утверждают, что всему виной - многочисленные нарушения со стороны ветеринарной службы, которая плохо работает в регионе.

- В ходе совместных с прокуратурой проверок выявили ряд нарушений. Так, ветеринары указывают в актах несколько привитых животных, а на деле прививку сделали лишь одну, а вакцину (которую покупают на средства госбюджета) списывают. То есть данные о вакцинациях предъявляют ложные, и реально оценить численность привитых от бешенства животных не представляется возможным, - говорят в ведомстве. - Помимо этого ветеринары не проводят подворовой обход, чтобы вакцинировать животных в очагах заболевания. Даже условия хранения вакцин не соблюдаются. Все эти нарушения делают применение вакцины бесполезным.

Будут ли наказаны нарушители? На одного служащего прокуратура уже завела уголовное дело. Кроме того, сотрудники Управления Россельхознадзора составили 32 протокола, выдали представления на должностных лиц ветстанций об устранении нарушений требований законодательства.

- Сейчас ситуация с бешенством животных в регионе немного стабилизировалась. В настоящее время зафиксировано всего 6 случаев бешенства, - констатируют в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU