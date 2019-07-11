«Я - Фантомас»: Елена Исинбаева устроила маски-шоу

Елена Исинбаева всегда умеет привлечь к себе внимание: не рекордами в спорте, так собственноручно написанными картинами или модными новинками в своем гардеробе. Но сегодня спортсменка изрядно напугала своих поклонников.

«Боже, что с тобой?», «Лена, вы ли это? Я даже испугался, сначала подумал кадр из фильма «Пятница 13-е», «Я такая листаю фотографии в ленте, листаю, и тут такое - бац!».

А повергла в ужас фанатов спортсменки ее фотография из салона красоты. Просто Лена выложила на своей страничке в Инстаграме фото в косметической маске и подписала: «Сегодня я Фантомас».

isinbaevayelena Сегодня я Фантомас

Результат, как говорят, на лицо!

Да, женщины они такие - порой готовы идти на безумные вещи ради сохранения красоты и молодости. Тем более в предвкушении какого-то грандиозного события. А Елена Исинбаева как раз готовится к такому. Нет, не к новым рекордам. Вершины подождут. Впереди у Лены - долгожданный отпуск!

«Пойду паковать чемоданы. Ждут меня море и солнце. Даже не верится, что скоро я лягу на песочек, море будет ласкать мои ножки, а мозги отключатся от реальности на некоторое время. Нужна перезарядка на предстоящий рабочий период», - поясняет поклонникам свою суету олимпийская чемпионка.

Куда спортсменка отправляется отдыхать, остается пока в секрете. А вот, что касается дальнейших рабочих планов, то некоторыми Елена поделилась со своими поклонниками, устроив блиц-интервью в Инстаграме. Оказывается, наша чемпионка задумывается над тем, чтобы устроить открытые тренировки в Волгограде.

- Хочу начать. Если и будут, то на спортплощадках, которые открывает мой благотворительный фонд, - приоткрыла завесу тайны Елена.

А еще спортсменка отправляется учиться в Кембридж.

- Буду «подтягивать» там свой английский язык до международного уровня, - пояснила Исинбаева.

На вопрос поклонника «Готовит ли Елена своих детей в олимпийские чемпионы?», спортсменка ответила однозначным «да».

- Мы даже имена детям подбирали, опираясь на то, как они будут звучать во время церемонии награждения на Олимпийских играх, - пишет чемпионка.