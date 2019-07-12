2019-07-12T10:04:18+03:00
Общество

В Волжском из-за дождя отменили ночной велопробег

О новой дате проведения мероприятия сообщат дополнительно
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Погода в июле волгоградцев приятно удивляет: на смену палящему солнцу в середине лета вдруг пришла осенняя прохлада и дожди. Небо затянуло так, что в администрации Волжского решили даже перенести велопробег, который был запланирован на 12 июля.

По предварительному плану сегодня вечером должен был стартовать ночной велопробег, посвященный 65-летию Волжского. В 20.00 велосипедисты наметили встречу на площадке у плавательного бассейна Центрального стадиона имени Логинова. Но, взглянув на погоду за окном и прогноз волгоградских синоптиков, решили велопробег перенести на другую дату.

- О дате и времени проведения велопробега «Волжский, вперед!» будет сообщено дополнительно, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Добавим, подробную информацию о велопробеге «Волжский, вперед!» можно получить по телефону городского спорткомитета: 27-26-15.

Напомним, в конце июля Волжский будет праздновать свой юбилей. К этой дате подготовили массу мероприятий и концертов. Хедлайнерами праздничных концертов станут Лариса Долина и Дима Билан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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