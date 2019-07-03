На проект центра одаренных детей под Волгоградом выделили 50 миллионов рублей

Впервые о планах построить под Волгоградом подростковый оздоровительный центр по примеру всероссийских здравниц «Артек» и «Сириус» губернатор Волгоградской области заговорил осенью прошлого года. Рассказал, что мечтает открыть молодежный центр на базе детского оздоровительного лагеря «Зеленая волна» в Дубовском районе. И вот вчера, 2 июля, в региональном комитете строительства отчитались о том, что уже заключен контракт с подрядной организацией, которая займется разработкой проекта будущего многопрофильного детского центра. Проект будет делать компания ООО «Гипросинтез». И на эти цели ей уже выделили из бюджета 50 миллионов рублей.

ПЛЯЖ, КРЫТЫЙ МАНЕЖ И ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА

Лагерь «Зеленая волна» - хорошее наследие советских времен. Удивительной красоты место, 160 гектаров земли, замечательная природа. Но, чтобы превратить его в современный центр, здесь надо многое перестроить. Да почти все. Собственно эта задача и стоит перед проектировщиками.

Судя по документации, представленной на сайте госзакупок, планы у волгоградских властей, действительно, «наполеоновские». Здесь планируют построить:

- новые корпуса вместимостью 500 человек;

- приемный корпус с помещением для встреч с посетителями, камерами хранения и постом охраны;

- столовую на 500 посадочных мест;

- семь спортивных площадок (2 комплексные и 5 для игровых видов спорта);

- пляж на 7 тысяч квадратных метров с обязательным устройством различных тематических площадок;

- парковку на 150 машиномест.

Плюс благоустройство и озеленение с поливочным водопроводом и высадкой новых деревьев и кустарников. И это только на первом этапе строительства. Все строительство разбито на 11 этапов.

В дальнейших планах построить здесь крытый манеж с футбольным полем, открытое футбольное поле с искусственным газоном, с беговыми дорожками и трибунами на 1000 мест. Здесь даже школу намерены построить на тысячу мест, в которой смогут обучаться дети с семилетнего возраста. Появится здесь и своя поликлиника с пропускной способностью до 100 посещений в смену. На пятом этапе запланировали строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для общефизических занятий и занятий игровыми видами спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» разобьют еще одно футбольное поле с искусственным газоном110х70 метров. Построят летний амфитеатр на тысячу человек, бассейн (круглогодичного использования) и летний бассейн длиной 25 метров на 8 дорожек.

В более дальних планах расширить молодежный центр еще на 500 человек, соответственно построить новые корпуса, еще одну столовую, новые спортивные площадки, новые парковки, расширить пляж еще на 9 тысяч квадратных метров, построить корпуса гостиничного типа для проживания персонала и даже вертолетную площадку для МИ-8МТВ1с.

ЗАПУСТИТЬ ВОЛНУ ЗА ПЯТИЛЕТКУ

Конечно же, региональный бюджет такую масштабную стройку не потянет. Волгоградские власти и не скрывают: рассчитывают на федеральную поддержку. Проектная стоимость строительства объектов - 1,5 миллиарда рублей и более.

Но первые 50 миллионов рублей на проект выделили из областной казны.

Разработать проектную документацию всех 11-ти этапов, включая экспертизы, проектировщику предстоит до июня 2020 года. А к 2024-му молодежный центр уже должен заработать.

- Всего на территории «Зеленой волны» будет построено 66 объектов. Когда центр будет завершен, в нем одновременно смогут заниматься и отдыхать тысяча ребят, - делятся планами с «КП-Волгоград» в региональном комитете строительства.

Напомним, сейчас в России запустили национальный проект «Образование», рассчитанный на ближайшую пятилетку - вплоть до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на то, чтобы сделать российское образование конкуретоспособным, главная цель - Россия должна войти в «десятку» ведущих стран по качеству общего образования.