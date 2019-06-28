Мэрия Волгограда попросит подрядчика вернуть деньги, сэкономленные при благоустройстве набережной

Реконструкция Центральной набережной Волгограда стала, можно сказать, событием многих последних десятилетий. Как по охвату работ, так и по объему денег, которые ушли на грандиозный ремонт. Счет идет на миллиарды рублей. Еще года три назад на набережную было стыдно привести гостей, потому что тротуары проваливались, ротонда была грязно-серого цвета, а перила рассыпались на глазах. Теперь, после того, как в верхнюю террасу вложили полмиллиарда, здесь все сияет, и даже появились новые зоны отдыха – пруд, сухой фонтан, амфитеатр, качели и современные арт-скамейки, которых в Волгограде раньше никто не видел. Из-за этих скамеек про нашу набережную вспомнили еще раз. Как выяснилось, это совсем не то, на что выделяли миллионы.

MADE IN VOLGOGRAD

То, что скамейки, которые стоят на набережной, не соответствуют тем, что в смете, заметили не только чиновники, но и общественность. Волгоградский блогер Руслан Герасимов, изучая документацию на госзакупках, обратил внимание на очень дорогие скамейки и урны, на которые в проекте заложили немало денег. 19 скамеек по 97 тысяч, 182 скамьи – по 40 тысяч, 182 урны по 30 тысяч каждая. И три скамейки, в которых можно лежать – по 2,2 миллиона каждая. Высокая цена объяснялась тем, что дизайн этих МАФов (малых архитектурных форм) разработали европейские архитекторы, и поставляются лавочки и урны тоже из-за границы. Прогулявшись по набережной, блогер увидел табличку производителя. «Красота под ногами», это, конечно, никакая не Италия, а волгоградская компания, производящая тротуарную плитку, и заодно и парковую мебель.

Получилось, что вместо скамьи «Strates wood» за два миллиона нам поставили скамью «Портал» местного производства за 640 тысяч рублей. Волгоградская компания полностью скопировала дизайн у европейских архитекторов и сделала такую же, только в разы дешевле. Вроде бы ничего страшного, что сэкономили. Другой вопрос, что с этими деньгами? На одних только малых архитектурных формах подрядчик сэкономил около 11 миллионов.

В смете была похожая скамья, но импортного производства. И конечно, совсем другого качества.

Напомним, реконструкцией парка на верхней террасе набережной занималась волгоградская компания «Приволжстрансстрой». Конкретно по этой закупке сумма контракта была 79 миллионов 656 тысяч рублей. Вообще же этот этап реконструкции набережной финансировался из федерального, областного и городского бюджетов, вложился сюда даже мэр Москвы Сергей Собянин.

СКОЛЬКО ЖЕ ЭТО СТОИТ?

Чтобы узнать, на что пошли сэкономленные при благоустройстве набережной деньги, «КП-Волгоград» обратилась к заказчику работ – к администрации города. Цитируем ответ мэрии:

«В ходе реализации проекта реконструкции Центральной набережной подрядная организация выполнила весь объем запланированных работ, в том числе поставив материалы, по параметрам соответствующие техническому заданию. В процессе эксплуатации специалисты муниципального предприятия «Волгоградзеленхоз» зафиксировали, что уличные лавочки приобретены у поставщика, не указанного в проектно-сметной документации, но при этом соответствуют основным техническим характеристикам. 3 июня текущего года предприятие «Волгоградзеленхоз» направило в адрес подрядной организации письмо с требованием указать реальную стоимость приобретенных МАФов, и, в случае экономии, возместить муниципальному предприятию разницу понесенных затрат».

Копия этого письма есть в распоряжении редакции. Директор предприятия «Волгоградзеленхоз» Максим Логунов в письме говорит о том, что на паспортах малых архитектурных форм действительно указан производитель «Красота под ногами», хотя в расчете начальной максимальной цены контракта были учтены предложения компании «Светосила».

Горожане с удовольствием проводят время на новой набережной. Но долго ли продержится новое благоустройство, если на всем экономили?Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«С целью недопущения необоснованного обогащения за счет средств бюджета просим вас сообщить реальную закупочную стоимость скамеек», - пишет Максим Логунов Владимиру Иващенко.

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

Кстати, в мэрии пояснили, что во время реализации проектов нередко удается сэкономить, но тогда все неиспользованные средства должны быть направлены на дополнительные виды работ или возвращены заказчику.

- Например, в 2017 году в ходе обустройства нижней террасы набережной подрядная компания приобрела светильники по цене ниже заложенной в смете. При этом в ходе оплаты предоставила заказчику прайс-лист светового оборудования с завышенными ценами. Факт несоответствия был выявлен в ходе контроля, на основании чего муниципалитетом было составлено исковое заявление в суд. Арбитражный суд поддержал позицию мэрии, постановив взыскать с подрядной компании в пользу заказчика неосновательное обогащение в размере свыше 9 миллионов рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии.

Редакция следит за развитием темы.