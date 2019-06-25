АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк, по Лотам №1 и №2, назначенного на 28.06.2019г.:

Лот №1:

ДВУХЭТАЖНОЕ КИРПИЧНОЕ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ С ПОДВАЛОМ, площадь: общая 2 943,4 кв.м., c кадастровым номером 34:37:010201:591, расположенное по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Поперечная, дом 1.

На момент опубликования информационного сообщения осуществляются действия по исправлению ошибки, допущенной при регистрации прав собственности на Объект. После исправления ошибки площадь Объекта, подлежащая продаже, будет составлять 3245,7 кв.м. согласно Технического плана Объекта от 24.01.2019г., подготовленного кадастровым инженером Бедриной В.В., являющимся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров Ассоциации «Гильдия кадастровых инженеров».

Объект находится на земельном участке площадью 4200 кв.м., кадастровый номер 34:37:010201:43, расположенном по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, г. Михайловка, ул. Поперечная 1, на праве аренды по договору аренды № 1825 от 10.07.1997г., заключенного с Администрацией г. Михайловка Волгоградской области.

Начальная цена Объекта – 27 944 000 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 2 794 400 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенного сроком менее чем на 1 год: договор аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенный с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды составляет 29,8 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объектов является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилых помещений общей площадью не более 1 393,2 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Лот №2:

Объект 1: Здание Урюпинского отделения № 4012 Сбербанка России, назначение: нежилое, площадь общая: 1 988,2 кв.м., этажность: 2, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, дом 38, кадастровый номер 34:38:030110:317;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 3 361 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения административных зданий, расположенный по адресу: Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. Ленина, дом 38, кадастровый номер 34:38:030110:146

Начальная цена Лота №2 – 13 994 400 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 353 600 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 2 640 800 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 399 440 руб.

Шаг аукциона – 500 000 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Действующего договора аренды нежилого помещения № 1 от 18.03.2016 г., заключенного с ООО «Сбербанк - Сервис», площадь аренды 37,1 кв.м., срок действия 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

- Обязательным условием продажи Объектов является заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилых помещений общей площадью не более 1000 кв.м., расположенных на 1 этаже и на 2 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

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