На благоустройство правого склона поймы Царицы потратят 140 миллионов

В Волгограде объявили аукцион на благоустройство правого склона поймы реки Царицы. До этого новые лестницы построили на левом склоне у интерактивного музея. Там же сейчас делают трассы для тюбинга. А на другом берегу реки Царицы вдоль детской железной дороги разобьют новый парк с пешеходными променадами в четырех уровнях и соединяющими их переходами, смотровой площадкой, пешеходной эстакадой. Предусмотрели и кафе с летней террасой, и площадку для мероприятий, где установят арт-объекты, и даже площадку для выгула собак с инвентарем и две парковки. Обойдется благоустройство в 141 миллион 913 тысяч рублей. Средства выделят по программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы должны до 30 ноября 2019 года.

ДЕРЕВЬЕВ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Площадь будущего парка более 56 тысяч квадратных метров. Он протянется от Астраханского путепровода до Нулевой продольной. Почти 60% территории займет зелень - деревья, газоны. Остальные 40% приходятся на проезды, мощеные площадки и пешеходные дорожки.

- Участок покрыт степной растительностью. Имеются регулярные и стихийные посадки деревьев и кустарников, - говорится в проекте.

На «освобождение территории от имеющихся на ней зеленых насаждений» заложили 228 тысяч рублей. Вырубят на склоне 270 больных деревьев. А на озеленение потратят 12,6 миллиона рублей.

К тем деревьям и траве, которые оставят на склоне, добавят более 1900 деревьев и кустарников. Расти в новом парке будут клен остролистный и береза, ель и сосна, ясень и липа, рябина и сирень. Также красивые живые изгороди образуют ирга, дерен белый, спирея, форзиция, бирючина, можжевельник и другие кустарники. Вдоль дорожек разобьют розарии, где высадят около двух тысяч кустов роз. Оставшееся место займет газон.

Дендроплан.

ПРОМЕНАДЫ И ТЕРРЕНКУРЫ

Новый парк будет многоуровневым, его в пишут в уже существующий рельеф. На перепадах рельефа сделают подпорные стенки из железобетона. В дальнейших планах - пешеходная эстакада через ж/д пути.

Верхний променад соединят со сквером имени Александры Пахмутовой. Нижнюю прогулочную зону вдоль железной дороги и остальные ярусы соединят между собой системой лестниц и пандусов. На склонах обустроят терренкуры - тропы здоровья. Входов в парк будет три - с площади на пересечении улиц Рабоче-Крестьянской и Калинина, с Циолковского и с улицы Калинина на уровне Пугачевской. Наверху предусмотрели велопарковки, кафе, смотровые площадки. Две открытых парковки расположатся в продолжении улицы Циалковского - на 12 машиномест, в продолжении улицы Пугачевской - на 26 авто.

Более 22 тысяч квадратных метров тротуаров замостят бетонной плиткой, на детских и спортплощадках сделают гравийную отсыпку. Обойдется это в 61,6 миллиона рублей.

Чуть больше полмиллиона заложили на вертикальную планировку парка. Более 10 миллионов - на систему водоотведения на склоне, еще 9,6 миллиона – на поливочник.

В 13 миллионов рублей встанет освещение нового парка. Здесь установят 275 светодиодных фонарей. Кабели системы освещения проложат под землей на глубине 0,7 метра.

Следить за порядком будут 50 камер видеонаблюдения. Потратят на них 3,8 миллиона рублей.

В 4,2 миллиона обойдутся лавочки, урны и беседки-навесы. Каждая скамейка стоит 12 - 14 тысяч рублей, урны и вовсе «золотые» - по 15 тысяч. А от солнца волгоградцы будут укрываться в тени перголы, которая обойдется в 1,2 миллиона.