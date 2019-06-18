2019-06-18T19:05:29+03:00
Экономика

«Россети» расширили присутствие в Волгоградской области

Компания «Россети Юг» приобрела акции ПАО «ВМЭС»
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ПАО «ВМЭС», которое осуществляет электроснабжение потребителей Волгограда, стало дочерней структурой «Россетей Юг». Последние на открытых торгах приобрели сто процентов акций электросетевой компании. Благодаря этому, «Россети Юг» значительно увеличили свое присутствие на рынке Волгоградской области.

«ВМЭС» является полноправным правопреемником муниципального предприятия, которое стало банкротом, накопив критическую сумму задолженности. Под угрозой увольнения тогда оказались 600 человек. Главным кредитором МУПП выступили как раз «Россети Юг», которые предложили банкротство в форме акционирования. Это позволило сохранить трудовой коллектив и производственные мощности, а значит и не допустить роста социальной напряженности в регионе.

Новая компания начала работу с 1 октября 2018, причем приняла на себя все обязательства предшественника по долгам. За счет выручки от продажи акций, станет возможно погасить большую часть задолженности МУПП перед кредитором.

- Консолидация электросетевых активов на базе крупной компании — это повышение эффективности управления электросетевым комплексом, снижение издержек, оптимизация затрат на присоединение новых потребителей, комплексный подход к техническому перевооружения и реализация программ развития, - отметил генеральный директор компании «Россети Юг» Борис Эбзеев. - Мы обладаем необходимым уровнем технической оснащенности и квалифицированности кадров, чтобы обеспечить эффективную эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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