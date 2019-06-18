2019-06-18T12:38:30+03:00
Экономика

ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией

ВТБ начинает масштабную программу по развитию сети устройств самообслуживания и дооснащению их бесконтактными ридерами
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На сегодняшний день финансовая организация предлагает клиентам более трех тысяч банкоматов с возможностью распознавания баркода. До конца года банк планирует увеличить их число почти вдвое. Дополнительно будет запущена функция NFC на четырех тысячах АТМ.

Баркод-ридеры дают возможность клиентам с помощью сканирования QR-кодов распознавать квитанции для оплаты ЖКУ Москвы, налогов, штрафов и других услуг. Банкоматы, оборудованные NFC-ридерами, позволяют клиентам снимать и вносить деньги в несколько касаний благодаря бесконтактному обслуживанию.

«Банкоматы с новыми функциями значительно экономят время клиентов по сравнению с привычным сервисом и помогают увеличить пропускную способность оборудования. На сегодняшний день в сети ВТБ более 15 тысяч устройств. Мы готовы активно внедрять в них NFC и баркод-ридеры. Особое внимание банк уделит тем АТМ, на которые приходится высокая нагрузка по количеству клиентских операций. До конца этого года бесконтактной системой планируем оснастить треть всех устройств», - отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ.

«Внедряемые технологии позволят совершать платежи наиболее комфортным способом: достаточно выбрать функцию оплаты по QR-коду и поднести квитанцию к считывателю. Отмечу, что мы регулярно расширяем список компаний-поставщиков услуг, поэтому уверены, что данный сервис будет интересен клиентам. До конца года планируем также реализовать функцию NFC для устройств самообслуживания», - прокомментировал Олег Смирнов, член правления ВТБ.

С каждым годом число бесконтактных платежей активно растет. По статистике банка, в первом полугодии доля оплаты товаров и услуг банковской картой в России впервые достигла 53%. Более половины от общего числа операций по картам оплачивают бесконтактным способом. Объем платежей по сервисам Pay ежемесячно растет на 10%. Практически аналогично увеличивается и их доля в общем объеме операций. Самыми активными пользователями бесконтактной технологией являются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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